Yeni Malatyaspor'da üç kişi koronavirüse yakalandı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtilerek, "Testler neticesinde bir futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. AA

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