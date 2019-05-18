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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Okuma programlarına dâvet

Şüheda KALE
18 Mayıs 2019, Cumartesi 01:26
İzmir Yeni Asya Hanım okuyucuları tarafından her yaz düzenlenen aylık ve iki haftalık okuma programları, bu sene de gerçekleştirilecek.

Üniversiteli ve liseli kız öğrencilerin tatillerini istifadeli kılmak için yapılan program, zengin bir muhtevayla meraklılarını bekliyor. 

Programda müzakereli Risale-i Nur dersleri, seminerler, kavram çalışmaları mevcut olmakla, İzmir temsilcisi Hasan Şen ve Yeni Asya gazetesi yazarı Süleyman Kösmene’nin dersleri de bulunmaktadır. Tevhid, nübüvvet, haşir, ubudiyet konuları olduğu gibi Eski Said Dönemi Eserleri’nden muhtelif yerler, hizmet prensipleri, lâhika okumaları da dersler içerisine dahil edilmiştir. İzmir’in Sığacık, Çeşme, Alaçatı, Urla gibi turistik yerlerine geziler, programın muhtevasındadır. Okuma programının sonunda katılımcı öğrencilere sertifika verilecektir. 6 Temmuz-7 Ağustos arasında yapılacak program için son başvuru tarihi 26 Haziran. Aynı zamanda 6-21 Temmuz ve 21 Temmuz-7 Ağustos aralarında iki haftalık programlar gerçekleştirilecektir. Kontenjan sınırlıdır. 

Kayıt için iletişim: (0546) 217 67 42

Etiketler: okuma programı, risale-i nur
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