Güle Güle Viktorya!...

Viktorya’nın sıradan bir kahraman olmadığını anlamışsınız.

Meşhur globalci Marksizm ihtilâlciliğinin teorisyenlerinden Aşkenaz Robert Kagan’ın eşi… Robert Kagan’ı yakından tanımayanlar ise; O’nu Amerikan Yüzyılı projesinin ve ABD öncülüğünde Neoconların dünya hakimiyeti plânlayıcısı olarak hatırlayabilirler.

Asıl olarak Galiçyalı olsa da, Amerika’daki meşhur Neocon ekibinin en çalışkan ve zeki elemanlarından sayılır, Viktorya Nuland. Bilhassa Yeni Muhafazakârların sahnede kullandıkları George W. Bush ile (2000) ABD siyasetinde önemli yerlere gelen Viktorya, Kariyerini dış işleri bakan vekili olarak tamamlayacaktı. Bizim dikkatimizi çeken önemli ciheti ise, sabık Almanya başbakanı Angela Merkel ile birlikte; Kiev’de yirmi seneden fazladır üzerinde çalıştıkları Ukrayna tezgâhı… Hatta AB’ ye şetmederek dışlamaya çalışan bu meşhur bayan diplomat, Amerika hariciyesinin en dişli ihtilâlcileri arasında anılır. Amerikalı Yeni Muhafazakârların 2014 Kiev Maydan’ında; Rus Oligark Mihail Hodorkovski ve George Soros gibi zenginlerin destekleriyle Rus yanlısı idareyi uzaklaştırdıkları meşhur ihtilalin asıl organizatörü de hariciyeci bayan Nuland idi.

Hatta diyebiliriz ki; ABD-AB ilişkilerinden de sorumlu olan Viktorya, Avrupa ülkelerini Ukrayna cephesinde anti Rusya ittifakında bir araya getirmişti. Bu hariciyecinin ani istifası Rusları şaşırttığı gibi, Avrupa’nın bu cephedeki mağlubiyetine de delil gösteriliyor, şimdi.

Barak Obama’nın himayesinde, Viktorya ile birlikte Ukrayna’ya Neoconlar adına el koyan John Kerry’nin bu son hadiselerde öne çıkarılmaması, elbette onun aktüel siyasette neoliberallerin global değişim projelerinde halâ koşuşturulmasıyla alakalıdır. Yani anlayacağınız, hariciyenin bu adamı, Neocon-neoliberal ittifakında henüz aktif çalışmalara devam ediyor. Aksi halde; beş yüz bin masum insanın içine düşüp yandığı Ukrayna Savaşı münasebetiyle, yalnızca Nuland gündeme gelmeyecekti.

Bu savaş ile ilgili yapılan son araştırmalar, felaketin alt yapısını hazırlamada Merkel’in de önemli roller üstlenmiş olduğunu gösteriyor. Savaş lobisinin hazırlıklarından ve burada hazırlanan senaryolardan haberdar olduğu halde eski Almanya başbakanı, bütün dünyaya yalan söyleyerek gelmekte olan musibetten insanlığı haberdar etmemiş. Bununla kalmayıp, AB’nin sekreterliğine; parti içindeki selefi kabul edilen ve savaş lobisince desteklenen von den Leyen’i, Macron ’un da yardımıyla getirmeye muvaffak olmuş, Angela…

Avrupa siyasetindeki ekipleri veya ittifakları göremeyip, siyasete ülkeler düzeyinde veya ABD ve AB seviyesinde bakanlar hep yanıldılar. Dünya hâkimiyetine Marksizm ideolojisi ile yönelen Yeni Muhafazakâr ile Yeni Liberal aktörleri tanıyamayanlar, Bediüzzaman’ın; bundan böyle küresel mücadelenin; sınıflar, menfaat gurupları ve ideolojiler çerçevesinde devam edeceğini haber veren meşhur paradigmasını tekrar tekrar okuyup üzerinde düşünmelidirler. Partilerde, iktidarlarda, milletlerin milli meclislerinde, AB ve ABD parlamentolarında konuşlanmış karşılıklı tarafları tanıyamayanlar, global dinsizlik cereyanı karşısında mutlaka mağlup düşeceklerdir.

Küresel dinsizlik cereyanların; fıtratı tahrip projeleri, insan neslini yok etme programları, corona gibi dünya nüfusunu hedef alan hadiseleri, insani değerleri bütün kültürlerde itibarsızlaştırma çalışmaları ve gelenek/tarih düşmanlıkları gibi tüm insaniyeti ilgilendiren bozgunculuklarında istihdam edilen kahramanların önemlilerindendi, Nuland. Bazı kaynaklar Viktorya’nın Beyaz Saray’dan ani ayrılışını, Hanımefendinin içinde bulunduğu ekibin Neoliberallerle aralarındaki fikir ayrılıklarına da bağlıyorlar. Amerikan Yüzyılı projesini duymak istemeyen Joe Biden kabinesinin ileri gelenleri, Viktorya ’ya kapıyı göstermiş olmalılar. Bu sivil Markisitler kabinesi ile devletin yetkilileri bu defa, Neoconların “ daimî savaş” projesini kabul etmediler. BOP’ çuların İsrail’deki başarısızlıkları Ukrayna’yı da etkileyince, Yeni Muhafazakârlara şimdilik geri çekilmek kalıyor.

Burada önemli bir noktayı da ilave edelim. Küresel mücadelede Rusya ile Çin’in Afrika’daki etkileri de, Nuland’ın SAHEL ülkeleri alakalı projelerini boşa çıkardı. Eski emperyalistlerin fiili olarak bazı ülkelerden kovulmaları, küresel savaş ve ihtilâl çetesini şimdilik mağlup etmiş görünüyor. Arapların dediği gibi; harp seccaldir( dönüşümlüdür).