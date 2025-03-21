Trump’ın ilk cinayeti

Küçücük bir köye dönüşmüş dünyamızda, hâkim cereyanlarla savaş iddiasındaki ABD hükümetinin, İslâm âlemine fayda ve zararını konuşmak siyaset olmamalı. M. Kemal bahsinde Bediüzzaman’ın belirttikleri gibi; hayırlar ve güzellikler şahs-ı maneviyeye (millete) şerler başa verileceğinden elbette; mübarek gecede İsrail’ce katledilen dört yüz masumun hakkını ararken, Donald Trump’ın yakasına yapışacağız.

Zira hem katil sürüsü ve hem de Trump’ın sorumlu olduğu Beyaz Saray, bu katliam için önceden bilgilendirildiklerini belirtiyorlar. Bu hal devam ettiği müddetçe, Ramazan-ı Şerifte sahur vaktinde katledilenlerden Trump sorumludur.

İlk cinayetinden maksat, Hristiyan âlemi’nin, demokrasi dünyasının ve dünya barışının temsilcisi iddiasındaki icraat döneminin ilk cinayeti olarak kaydediyoruz. Kamala Harris ve ekibinin Filistin lehindeki sloganlarına rağmen sebep oldukları altmış bin masumun yanında dört yüz kişi azdır, diyebilirsiniz. Selefi durumundaki küreselcilerin barış, semavî dinlere taraf ve demokrasi diye bir iddiaları olmadığından, bu gidişle ABD başkanı çok tenkit edilecek gibi. Hatta tevafuktur ki, Ramazan-ı Şerifin gecelerini “barışlı geceler” kabul edenlerin üzerine bombalar düşerken Amerika’da yedi şiddetinde deprem ile beraber kasırgalar Trump’ın ülkesine hücum ediyorlar. Bunlar tesadüf değil, inançlı Trump’ın bunu anlaması lâzımdı.

Kasım 2024 seçiminden önce; başkanın karşısında yer alan ABD’nin İsrail’i destekleyen lobilerinin, Ocak ayındaki vazifeye başlama merasiminde Trump’ın yamacına yanaşmaları, söz konusu menfaat gruplarının tövbekâr oldukları manasına gelmiyordu. Bu hâle şaşıran eski müttefikleri (Neoliberaller) Washington’dan Londra ve Brüksel’e kaçarlarken, bu cephe değişikliğine çok şaşırmışlardı. Dışardan bakan ve az doğrularla yazmaya çalışanlar, elbette hikmet-i hükümeti bilemezler. Fakat ABD’nin yetmiş senelik İsrail Politikasında müsbet bir değişimi kısa zamanda beklememiz de hikmete aykırıdır.

ABD efkâr-ı ammesi, sermaye dünyası ve hatta Hristiyanlığa inandıkları kadar Yahudîliğe de inanan birkısım hurafeci Hristiyanların İsrail inançlarını yakından bilenler, Trump’ın da; dünya demokrasisine, barışına, adaletine ve insaniyetine giden yoldaki İsrail engelini kolayca aşamayacaklarını belirtmişlerdi. Bilhassa 11 Eylül ihtilâliyle bütün coğrafyalara yayılan üçüncü dünya savaşında, demokrasi ve semavî dinler karşıtı cephenin İsrail’e yüklediği misyonu çok iyi biliyoruz. Bu merkez üslerinden hem bölgede, hem Afrika ve Asya’da ve hatta Latin Amerika’da mazlum, masum ve fukara milletlere yapılan saldırıları da -kısmen de olsa- dünya kamuoyu biliyor. Tahkik için Güney Amerika, Azerbaycan ve Afrika ülkelerinin halklarından bilgi almamız yeterli olacaktır. Allah’a, yaratılışa, insanî değerlere, tarih/kültüre, tüm dinlere, güzel sanatlara ve çevreye savaş ilân etmiş küresel bozguncu çapulcuların karşısına çıkan Trump’ın Gazze’deki katliamı görmemezlikten gelmesi, insaniyet cephesi adına büyük bir kayıptır.

Burada Hamas’ı, İran veya bir başka bölge ülkesi üzerinden İsrail’i tahrik eden unsurları bahane ile bu mazlum halka yapılanları normal karşılamak da mevcut ABD hükümetinin kabulü olmamalı. Bölgedeki sükûnet ve olgunlaşmaya başlayacak barış zeminini tahribe çalışan guruplar ve hatta terör örgütlerini susturma bahanesiyle katliama göz yummanın, Trump’ın beklediklerinin aksine netice vereceğini herkes bilmeli.

İslâm âleminde cereyan eden hadiselerin zahiri cihetine baktığımızda, ABD’nin İsrail’deki eşkıyayı inşaallah dizginleyeceğini ümit ediyoruz. Trump’ın iddialarındaki samimiyetle; bölgedeki Mısır, Ürdün ve diğer Arap ülkelerinin de İsrail devletini caydıracak çalışmaları başlatmasına imkân hazırlayacak.

Hepimiz biliyoruz ki; topluluklar haricî ve cebrî usullerle güzelliklere kavuşamazlar. İyilik ve güzelliklerin mahalden, bedenden veya merkezden güzelce uyandırılmasıyla harekete geçeceğini biliyoruz. Tıpkı bir insan hücresi, bir çiçek veya güzel sanata çekirdeklik yapan bir kabiliyet gibi. Dışardan müdahaleyi kesinlikle reddeder. Filistin meselesi de mahallîdir. Dış müdahaleler buradaki yaraları azdırdı, yüz binlerce masumun hayatına malolup halkları da bezdirdi. Trump bir iyilik yapmak istiyorsa, İsrail’deki barış ve insanlık düşmanlarını tesbit ettirip geldikleri coğrafyalara göndermeli. Zira İsrail’in yüzde ellisi barış, ikili devlet ve halkların birlikte yaşamalarını istiyorlar. Sayın başkan bir güzellik yapacaksa, ABD’deki Siyonist lobilerin bölgeden el çekmelerini ve bu yapay devleti menhus menfaatlerinde kullanmalarına mâni olmak…