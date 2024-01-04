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4 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Abdestin güzellikleri saymakla bitmez

Süleyman KÖSMENE
04 Ocak 2024, Perşembe
İzmit’ten Fehime Hanım: “Abdestsiz Risale-i Nur okumakta bir sakınca var mıdır?”

Su varsa, su ile temasımızda bir sağlık engelimiz de yoksa abdest almakta zorluk yoktur. Abdest almak zor olmadığı gibi, temizlik açısında gayet gereklidir, ibadet değeri de yüksektir. Zaten zaman bakımından 2 dakikalık bir zamana sığan bir ibadettir. “Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir.”1 

Abdest almak her ibadette farz değildir. Fakat ümmet abdest almaya eğer zorluk yoksa teşvik edilmiştir. Bunun başlıca hikmetleri:

1-Ümmete zorluk vermemektir.

2-Ümmetin faziletli olanı kendisi seçmesine imkân tanımaktır. 

3-Ümmetin bağışlanmasını temin etmektir.  

4-Ümmete Allah’ın rızasına ulaşmak için niyetin yeterli olduğunun, abdest konusunda ise kolaylık yönünün gösterilmesidir. 

5-Allah’ın insan sevgisindeki şiddetin gösterilmesidir.     

Günahlar Bağışlanır

Bizi feyiz ve nura ulaştıran bir fiilî dua olması hasebiyle, Risâle-i Nûr veya Cevşen okurken abdestli bulunmak müstehaptır, makbuldür, efdaldir, tercihe şayandır, bir zorluk yoksa tercih edilmelidir. Fakat farz değildir. Abdestli değilken okumak için, metin içinde geçen ayetlere el sürmemek yeterlidir.  

Abdestin faziletleri hakkında Peygamber Efendimizin (sav) çok müjdeli haberleri var.

*Peygamber Efendimiz (sav) buyurdu ki: “Kim benim abdestim gibi abdest alırsa, geçmiş günahları affolunur.”2 Geçmiş günahların affedilmesi az fazilet değildir. 

*Resûlullah (sav) buyurdu ki: “Abdeste alıp da ellerini güzelce yıkadığında, parmaklarınla tırnakların arasından günahların çıkar gider. Ağzına su alıp çalkaladığında, burun deliklerine su alıp çıkardığında, yüzünü ve dirseklerine kadar kollarını yıkadığında, bütün hatalarından temizlenmiş olursun. Eğer yüzünü sırf Allah rızası için secdeye koyarsan, annenin seni doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olursun.”3

Kıyâmet Günü Parlar

*Resûlullah (sav) küçük bir mezarlığa gitti ve: “Ey Mü’minler kavminin diyârı, Selâm üzerinize olsun. İnşallah biz de size kavuşacağız. Kardeşlerimizi görmekten dolayı sevindim!” buyurdu. Oradakiler: “Yâ Resûlallah, biz senin kardeşin değil miyiz?” dediler.

Allah Resûlü (sav): “Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim henüz gelmediler. Ben onları Kevser Havuzunda bekleyeceğim.” Buyurdu. Oradakiler:

“Yâ Resûlallah! Ümmetinden senden sonra gelecekleri nasıl tanıyorsun?”  diye sordular. Allah Resûlü (sav): 

“Düşünün, bir adamın siyah atlar arasında alnı beyaz, ayaklarında seki olan bir atı olsa o atını tanımaz mı?” Diye sordu. Onlar: “Evet; tanır!” dediler. O zaman Allah Resûlü (sav):

“İşte benden sonra gelecek kardeşlerim, abdest sebebiyle kıyamet günü alınları ve abdestle yıkadıkları uzuvları parlayarak gelecekler. Ben ise onları havuz başında bekleyeceğim.” Buyurdu.4

Cennet Kapıları Açılır

*Resûlullah (sav) buyurdu ki: “Kim güzelce abdest alır, abdestinde kuru yer bırakmaz, sonra da, ‘Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh” derse, ona Cennetin sekiz kapısı birden açılır; hangisinden isterse girer!”5

Peygamber Efendimiz (sav): “Günahlardan sizi arındıran ve sizi yüksek derecelere ulaştıran şeyi haber vereyim mi?” buyurdu. Ashâb-ı Kirâm (ra): “Evet Yâ Resûlallah!” dediler. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: 

 “Güçlüklere rağmen abdesti tam almak; mescitlere daha ziyade devam etmek; bir namazı kıldıktan sonra diğerini vaktinde kılmayı arzu ederek beklemek. İşte nefsi lezzetlerden alıkoyarak, hak yolunda sevk etmeye değen şeyler bunlardır.”6

Dipnotlar:        

1- Sözler, s. 21

2- İbn-i Mâce, Tahare, 6

3- Nesâî, Taharet, 108

4- Nesâî, taharet, 110

5- Nesâî, Taharet, 109

6- Buhârî, Vudu’, 6

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