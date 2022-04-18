"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Adak sonradan değiştirilir mi?

Süleyman KÖSMENE
18 Nisan 2022, Pazartesi
Muharrem Okur: “Adak sonradan değiştirilebilir mi? Mesela kurban adayan birisi sadakaya çevirebilir mi?”

Adağı Yerine Getirmek

Adaklarımızda, adak konusu yaptığımız ibadetlere sadık kalmalıyız. Cenab-ı Hak, “Adaklarını yerine getirsinler”1 buyurmuştur. Konuyla ilgili çok sayıda ayet vardır. Hepsi de adaklarımızı adadığımız şekilde yerine getirmemizi emreder. 

Çünkü söz konusu ibadeti kendimize vacip kılmış oluyoruz. Kurban adamışsak kurbanı, sadaka adamışsak sadakayı, namaz adamışsak namazı, oruç adamışsak orucu kendimize vacip kılmışız demektir. Yani aslında kendimize vacip olmayan bir ibadeti kendi irade ve ihtiyarımızla, hiçbir baskı altında olmadan vacip kılmışız. Dolayısıyla yukarıdaki ayetin kapsamına girmiş oluyoruz.  

Sadaka verdiğimizde sadaka sevabı alırız. Ancak adağımız sadaka vermek olmadığından adağımızı yerine getirmiş olmayız. Eğer baştan sadaka vermeyi adamış olsaydık, o zaman adak niyeti ile sadaka verebilirdik. Başta kurban adayıp sonradan sadaka vermeye çeviren birisi sadaka verince sevap kazanır; ancak adağını yerine getirmiş olmaz. Maddi durumu adadığı şeye elvermezse, adağını durumu düzelince yapar.2

Adakta Sıhhat Şartları

Adağın sahih olması için şu şartlar da gereklidir:

1- Adanan şey mevcut olan ve yer ve zaman bakımından yapılması imkân dahilinde olan bir şey olmalıdır. Mesela “dün veya daha önceki bir günde oruç tutacağım” demekle adak gerçekleşmez. Ancak “yarın veya daha sonra bir gün oruç tutacağım” derse adak adamış olur. Artık oruç tutması kendisine vacip olmuştur.  

2- Adak konusu haram bir şey olmamalıdır. Mesela kumar oynamak, içki içmek, domuz kesmek adanamaz. Böyle bir şey adanmışsa yerine getirilmez.3 Getirilirse haram işlenmiş olur. 

3- Adağın cinsinden farz veya vacip bir ibadet bulunmalıdır. Mesela oruç tutmak, namaz kılmak, zekât vermek, hac etmek ve kurban kesmek adanabilir. Çünkü oruç, namaz, zekât ve hac farz ibadetlerdir. Kurban ise vaciptir. Zekât cinsinden olması nedeniyle sadaka vermek de adanabilir. Ancak hasta ziyaretine gitmek, küsmüş isen barışmak veya seyahat etmek adanamaz.

4- Adak kendi malından verecek biçimde olmalı. Başkasının malından adak verilmez. Kendi mali gücünü aşan bir meblağda da olmamalı. Mesela başkasına ait bir koyunu kesmeyi adayamaz. Ancak durumu yerinde iken bir dana kesmeyi adamış olan birisi, sonra birden ve ummadığı biçimde maddi durumu kötüleşirse bir koyun kesebilir. Çünkü her ikisi de kurban cinsindendir.

Niyeti Allah Rızası Olmalıdır

Adakta sınır da olmaz. Mesela falanca yerde vermeyi adayan birisi orada değil de evinde verebilir. Süleymaniye camiinde namaz kılmayı adayan birisi, Ayasofya Camiinde namaz kılarak da adağını yerine getirebilir. Fakir olan Ahmet’e sadaka vermeyi adayan birisi, aynı niyetle Mehmet’e sadaka verse adağı gerçekleşmiş olur. 

Adakta tek niyet Allah’ın rızasını kazanmak olmalıdır. Bir işin olması şartına bağlı adak adayan birisi de Allah’ın rızasını dışında bir gayeye sahip olmamalıdır. 

Dipnotlar:

1- Hac Sûresi, 29; Bakınız: Maide Suresi: 1; İsra Suresi: 34; Nahl Suresi: 91; İnsan Suresi: 7

2- Kâsânî, Bedâi‘, V, 93

3- Buhârî, Eymân, 28, 31; Müslim, Nezir, 8

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emekliler Ankara’da eylem yaptı: İnsanca yaşamak istiyoruz

    Esnaf diye bir şey kalmadı

    Uzmanlardan ‘kene’ uyarısı

    İsrail’in Mescid-i Aksa tahrikleri bitmiyor

    BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kudüs çağrısı

    Kriz diş hekimliği eğitimini de vurdu

    Uysal’dan liderler turu

    Mahkemelik olan kiracıların sayısı arttı

    Adaletsizliklerden bıktık

    Artık köye bile gidemiyoruz

    Belirsizlik gıda güvenliğini riske atıyor

    Yolsuzlukların üçte ikisi inşaatta

    Dükkan sahibi değişmezse bu iş böyle sürer

    Yeni çevre derdi: Geri dönüşüm

    Orman yangınında sabotaj şüphesi

    Hiçbir genci korkutamayacaksınız

    Davutoğlu: Buna ancak ‘El insaf’ denir

    Ukrayna'ya 270 bin ton insani yardım ulaştı

    İsrail'den Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra bir baskın daha

    Ağrı'daki kazada 4'ü aynı aileden 5 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    İkazlar dikkate alınsaydı…
    M. Said ZEKİ

    Unutulmak... Dokunur ya her insana!
    Sebahattin YAŞAR

    Gençler Risale-i Nur sohbetlerine nasıl gelir (5)
    Genel

    Şanlıurfa Yeni Asya okurları iftarda buluştu
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Medresetü’z- Zehra projesinin planlaması
    Cenk ÇALIK

    Zevkimizin esiri olmamalıyız
    Rüstem GARZANLI

    Bediüzzaman haksızlıklara uğramıştı
    Hasan KOÇ

    Ben bir hamalın oğluyum
    Yeni Asya'dan Size

    Zekât ve manevî cihad
    Risale-i Nur'dan

    Zekât ve iktisat bereket sebebidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.