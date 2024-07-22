"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Allah korkusu bize ne kazandırır?

Süleyman KÖSMENE
22 Temmuz 2024, Pazartesi
Ümit Bey: “Nefsimiz korku hissini hangi yönde kullanmalıdır? Allah korkusu bize ne kazandırır? Korku ile korkaklık aynı şey midir?”

Korku Nedir?

Korkunun insan fıtratına yerleştirilmiş bir duygudan ibâret olduğunu bildiren Bedîüzzaman Hazretleri, korkuyu makam itibariyle iki gurupta inceler:

Bedîüzzaman’a göre korku ya halka, ya da Hâlık’a dönük olarak yaşanır. Yani insan  ya Allah’ın yarattıklarından korkar, ya da Allah’tan. Üçüncü bir ihtimal yoktur. 

Kur’ân insanları Allah korkusuna çağırır. Rabb’inden “korkan” kimseye “iki Cennet” vaad eden1 Cenab-ı Hak başka bir âyette, “Benden korkun!”2 buyurur. Bir başka âyette ise, “Allah Kendisinden korkmanızı emrediyor.”3 buyurulur. 

Peygamber Efendimiz de (asm) bizi Allah korkusuna çağırıyor: “Bir mü’minin kalbinde korku ile ümit birlikte bulunursa, muhakkak Allah ona umduğunu verir, korktuğundan da emin kılar.”4 buyuran Allah Resûlü (asm), bir hadis-i kudsîde de, Allah’ın şu sözünü naklediyor: 

 “İzzetime ve celalime yemin ederim ki, bir kuluma iki emniyeti ve iki korkuyu birden vermem: Kulum dünyada azabımdan emin olursa, Kıyâmet Gününde ona korku veririm. Kulum dünyada Benden korkarsa, Kıyamet günü onu azabımdan emin kılarım.”5     

Allah Korkusu

Allah’tan korkmanın, O’nun rahmetinin şefkatine yol bulup sığınmak demek olduğunu kaydeden Saîd Nursî Hazretleri, korkunun bir kamçı olduğunu ve kişiyi Allah’ın rahmet kucağına attığını beyan eder. 

Bedîüzzaman’a göre, Allah korkusu ile Allah’ın merhametine, mağfiretine ve affına ulaşılır. Bir anne yavrusunu korkutmakla, nasıl ki, onu şefkat sînesine çekmiş olur. Öyle ki, anne korkusu yavru için gâyet lezzetlidir. Çünkü bu korku kendisini annesinin sıcak kucağına çekiyor. İşte, bütün annelerin şefkatlerini toplasanız, Allah’ın rahmetinin sadece bir pırıltısından ibâret kalır. Öyleyse sonsuz şefkat ve hadsiz merhamet Sahibi olan Allah’tan korkmakta büyük bir “lezzet” olduğu böylece ortaya çıkmış oluyor. Üstelik Allah’tan korkan, Allah’tan başkasının çirkin, netîcesiz, musîbetli ve belâlı korkularından da kurtulmuş olur.  

Allah korkusu olmadığında, kişi bu defa Allah’tan başka şeylerden korkmaya mecbur olacaktır. Hattâ, öyle şeylerden korkacaktır ki, o korku sonuçta hiçbir işe yaramayacağı gibi, korkulan şeyin ne merhameti bile söz konusu olmayacaktır. Bilakis böyle korkular insan ruhuna elem verici belâlar, ıstırap verici acılar ve yürek yakıcı hüzünler dolduracaktır. Böylece insan, yüreğinde Allah’tan başka şeylerin korkusunu taşımanın cezâsını “derhal” görmüş olacaktır.6 

Korku Damarı

Korku damarı hayatı korumak için verilmiştir. Beş altı ihtimalden bir ihtimal ile korkmak, dikkatli olmak demektir, meşrudur, vücudun kendisini savunduğu bir mekanizmadır. Otuz, kırk ihtimalden bir ihtimal ile korkmak ise korkaklıktır, hayat için azaptır.7  

Korkaklığın altında, psikolojik bir rahatsızlık aramak daha doğru olur. Aşırı titizlik, aşırı duyarlılık, aşırı hassâsiyet ve aşırı cesâretsizlik halleri ise, hayatın ve imtihanın bir cilvesi olarak yer yer kendimizi kurtaramadığımız birer günübirlik tavırlardan ibârettir.  

Hiç şüphesiz, kendimizi beğenmemeye gayret edeceğiz. Ancak bu gayretimizle kendimizi küfre veya İslâm dışında bir yerlere aslâ atmayalım, atanlara da aldırmayalım. Bilelim ki, bu ince duyarlılıklarımız, Kur’ân’ın bizde görmek istediği “nefsi levm etmekten, yani kınamaktan”8 öte bir şey değildir. Yani kendi nefsini kınamayı Kur’ân övüyor. Fakat başkasını kınamayı asla!  

Bz-iz Allah’ın rzasını, mağfieretini, Cennetini Allah korkusuyla kazanırız.    

Dipnotlar:

1- Rahmân Sûresi, 55/46

2- Bakara Sûresi, 2/40

3- Âl-i İmrân Sûresi, 3/28

4- Câmiü’s-Sağîr, 3/3348

5- a.g.e., 3/2896

6- Sözler, s. 322

7- Mektûbât, s. 404

8- Kıyâmet Sûresi, 75/2

Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fakirlik eğitimi de vuruyor

    6 bin 695 kişi yeniden suç işledi

    Sıcak para geldiği gibi kaçabilir

    Yüksek faize devam

    Kıbrıs için yeni girişim

    Sebze-meyve ateş pahası

    AKP’li vekiller rahatsız

    Trump: Biden hiç Başkan olmamalıydı

    İsrail, BM’ye rağmen zulme devam ediyor

    Joe Biden seçim yarışından çekildiğini ve Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı

    UNICEF bir kez daha Gazzeli çocukların dramını paylaştı

    Aliyev: Filistin Devleti kurulmalı ve Doğu Kudüs bu devletin başkenti olmalıdır

    Adana'da baraj gölüne düşen otomobildeki 1 çocuğun cesedi bulundu

    Gazze'deki soykırımda can kaybı 38 bin 983 oldu

    Yemen'deki Husiler: İsrail'in Eylat kentini hedef aldık

    Kanada'da 95 bin hektarlık alana yayılan yangınlar henüz kontrol altına alınamadı

    İşgalciye destek vermeyin

    Memur ve emekli canından bezdi

    Ormancılardan tasarruf tepkisi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Fakirlik eğitimi de vuruyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aynı anda hem sel, hem yangın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ya doğru söylemek, ya da sükût etmek lâzım - Kapanması gereken kapılar - 31
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyt manevî ve bakî saltanat kazandı
    Yeni Asya'dan Size

    Şimdi okuma ve tefekkür zamanı
    Nahit Topaloğlu

    Hüve Nüktesi ile ilgili bir nükte -2-
    Mehmet KARA

    Emeklilere adaletsizliğe devam!
    M. Said ZEKİ

    İyilikler tevzi edilir, kusurlar reislere verilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.