Bu gözü dönmüşlüğü kim durduracak?

Bunların Mukaddesleri Yoktur

Bunların mukaddesleri yoktur. Bunlara vurma ve öldürme emrini veren din Hazret-i Musa’nın (as) dini değildir. Bunlar Tevrat’ı da dinlemezler. Bunlar Hazret-i Musa’nın (as) dinine de ihanet etmişlerdir.

Ve ilginçtir; Hazret-i Muhammed’in (asm) bildirdiği gibi, arkasına sığındıkları bir Garkad Ağacı vardır 1; o Garkad Ağacından güç alırlar.

Müslümanlar Neredeler?

Müslümanlar mazlum milletlerdir. Acı yaşarlar, ama acı yaşatmazlar. Zulme uğrarlar, mazlum olurlar; ama başka din saliklerine zulmetmezler. Gadre uğrarlar, mağdur olurlar; ama başka milletlere gadr etmezler. Aldanırlar, ama Müslüman olmayan kavimleri aldatmazlar, oyuna getirmezler, tuzağa düşürmezler.

Bu resim tarih boyunca böyle olagelmiştir. Güçlü dönemlerde de… Bugünkü gibi güçsüz ve ezik dönemlerde de… Hele bu gün…

Müslümanlar neredeler? Garkad Ağacı ile iyi gün geçirme zamanı geçti ey Müslümanlar!

Oyalanma Zamanı Değil!

Çok ciddî yaptırımlar gerekiyor. Yapmayın etmeyinden İsrail anlamıyor. Kınamak, uluslar arası haktan hukuktan bahsetmek berhava… Adamlar göz göre göre Kudüs’e el koydular. Garkad abileri onları korudu tabiî. Doğru dürüst ses veren olmadı.

Şimdi durum faciaya dönüştü. Mescid-i Aksa’ya silâh da sokması gerekiyordu. Onu da yaptı.

Çok ciddî yaptırım kararları gerekiyor. Öyle hafiften, dostlar alış verişte görsün cinsinden değil. Birleşmiş Milletler çok âcil devreye sokulmalıdır.

Arap Birliği, İslâm Birliği gibi teşkilâtlar en üst düzeyde toplanmalı, kuvvetli ve meseleyi kökünden çözen kararlar almalı ve uygulamalıdır.

Bu kararlara bütün Müslüman halklar da dâhil edilmelidir. İsrail mallarını boykottan tutun da, ekonomik ve ticarî ilişkilerin kesilmesi, büyükelçiliğin geri çağrılması, Anadolu’nun bağrındaki İsrail hançeri Malatya Kürecik’in kapatılması gibi… İsrail vahşetini durduracak daha başka tedbirler derhal alınmalı.

Her şeyden önce de ciddiyet ve samimiyet gerekli

Ocak 2009’da Davos’ta Şimon Peres’e “Ona Minute!” deyince, (hâlbuki bir gün sonraki basın açıklamasında, “Tepkim İsrail Devlet Başkanına değil, moderatöredir.” dediği halde) Türkiye kamuoyu “Ona Minute!” hatırına Sayın Erdoğan’a defalarca seçim verdi.

Oysa o gün bu gündür, bu “one minute” hiçbir yaptırım getirmedi. Her türlü anlaşmalar, sözleşmeler yapıla geldi. İsrail ile kanka olduk! Ve her sene Ramazan ayında İsrail’in Filistin katliâmı da rutine bağlandı, hiç hız kesmedi.

Şimdi İsrail kudurmuştur. Canlarımıza değil, kutsallarımıza saldırmaya başlamıştır. Durum her zamankinden daha vahimdir. Şimdi oyalanma zamanı değil!

Dipnot:

1- Müslim, Fiten, 82.