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16 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

Dinin küçük meselesi yoktur

Süleyman KÖSMENE
16 Şubat 2021, Salı
Tokat’tan Nuri Kapusuz: İşaratü’l-i’caz’da, “İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın tebliğ ettiği zaruriyat-i diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrisini de icmalen tasdik etmekten hâsıl olan bir nurdur.” 1 Bu kısmı açıklar mısınız?”

İman İlimleri Zaruriyattandır

İman açısından dinin iki meselesi vardır: 1- Zaruriyat kısmı. 2- Gayr-ı zarurî, yani zarurî olmayan kısmı. 

Zaruriyat kısmı, temel meselelerdir, yani muhkemattır 2, yani farz ve vacip olan kısımlardır. Bu kısma tafsilatıyla iman etmek, bize yüklediği görevleri kabul etmek tafsilî imana girer. 

Gayr-ı zarurî kısmı ise tali olan, yani müteşabih denilen, farz olmayan, ama farzı tamamlayan, tabir caizse küçük meselelerdir. Bu meseleleri tafsilatıyla herkes bilemez. Ancak bu kısımların da Allah’tan geldiğine icmalen iman etmek gerekir. 

İmanın erkânı ve İslâm’ın şartları zaruriyat kısmındandır. Kur’ân ve sünnetle sabit olan farzlar ve kesin emirler bu kısımdandır. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, bu kısım ekmek ve su gibidir. Ekmeksiz ve susuz nasıl hayatın devamına imkân yoksa bu kısım olmadan imanın tadına varmak ve neşesine ulaşmak mümkün olmaz. “Bir defa anladım, yeter” denmez. İman ilimlerini işleyen, Risale-i Nurlar bu cümleden ilimler hazinesidir. 3

Bu kısma tafsilen iman etmek gerekir. Bu kısmı bilmekle, tasdik etmekle ve gereği ile amel etmekle yükümlüyüz. Bu kısımdan olan her mesele ile ilgili mahşerde sorgu ve hesap vardır.  

İcmalî İmanın Konusu

Dinin zarurî olmayan ikinci kısım meseleleri ise, farz olmayan, muhkemattan olmayan, derinliğini herkesin bilmekle yükümlü olmadığı teferruat kısımlarıdır. Bu kısım da dinden olmakla beraber, bu kısmı bütün teferruatına kadar herkesin bilmesi beklenmez. Bu kısmı ancak ilim sahibi olanlar bilirler. 

Bu kısma icmalen iman etmek demek, Cenab-ı Hakk’ın muradı ne ise, Peygamber Efendimiz’in (asm) tebliği ne ise onu bütün olarak hak bilmek ve iman etmek demektir.  

Bu kısım yoruma açıktır. Âlimlerin yorumları ile bilinir. İşarî manalar da bu kısma girer. Kur’ân’ın bu kısım âyetlerine müteşabih âyetler denir. 

Meselâ; Kur’ân’da Allah’ın varlığı, birliği, isimleri, melekleri, kitapları, peygamberleri, ahiret günü, kader ve kaza meseleleri başta olmak üzere namaz, oruç, zekât, hac gibi şüphe götürmeyen kesin emirler vardır. Bu emirlerin hak olduğuna iman etmek, bize yükledikleri sorumluluğun farkında olmak tafsili imanın konusudur. 

Ancak meselâ bütün sünnetlerin Resulullah’a (asm) ait bulunduğuna iman etmek gerekli olmakla beraber, ilmimiz bütün sünnetleri bilmeye kifayet etmeyebilir. Bu icmalî imandır ki, öğrendiğimizle amel ederiz.

Dinin Küçük Meselesi Yoktur 

Aslında dinin küçük meselesi yoktur. Küçük de olsa İlâhî emirleri tamamlayıcı nitelikte olduğu için büyüktür. “Kur’ân’a ve imana ait her şey kıymetlidir, zahiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Evet, saadet-i ebediyeye yardım eden küçük değildir. Öyle ise, “şu küçük bir nüktedir, şu izaha ve ehemmiyete değmez” denilmez.” 4

Tafsilî olsun, icmalî olsun, imanda eleştirmek değil, tasdik etmek ve teslim olmak esastır. Çünkü Allah ve Resulullah (asm) eleştirilmez. Ama Allah’ın ve Resulullah’ın (asm) sözleri üzerine yapılan yorum ve tefsirler eleştirilebilir. Vahyi nakleden ravi zinciri eleştirilebilir. Çünkü Allah ve Resulullah (asm) hata yapmaz. Ama beşer hata yapar. 

Dolayısıyla küçük de olsa bir mesele dinden ise onu kabul etmemiz, hikmetini kavramaya çalışmamız; kavrayamadığımız meselelerde dini ve vahyi taarruzumuzdan tenzih etmemiz gerekir.  

Vahiyle gelen bir meselenin yanlış olduğunu düşünmek, itikadımızda bir sıkıntı olduğunu gösterir. Bu durumda itikadımızı düzeltmemiz gerekir.  

DUÂ

Allah’ım! Hakkı hak göster ve hakka ittiba ihsan eyle! Batılı batıl göster ve batıldan içtinap nasip eyle! İmanımı kemale erdir! Taksiratımı bağışla! Âmin...

Dipnotlar:      

1- İşaratü’İ’caz, s. 59. 2- Lem’alar, s. 132. 3- Barla Lâhikası: 299. 4- Mektubat, s. 331.

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