Dünya, İslâm medeniyetine doğru evriliyor

Uşak’tan Cahit Tanyol: “Üstad Hazretleri’nin kurun-u vustadan çıkışımızla ilgili müjdeleri var mıdır? Nelerdir?”

Doğum Sancıları

Başlığımız kehanet değildir. Bu müjdeli haberi, 1920 yılında gerekçeleriyle birlikte veren Bediüzzaman Said Nursî’den başkası değildir. Yıl şimdi 2020. Dünya, Kur’ân medeniyeti için doğum sancılarına girmiştir.

Evet, dünya bir İslâm medeniyetine doğru hızla evriliyor. İslamofobicilere rağmen… İslâm ve insanlık düşmanı odakların her gün yeni barbarlıklarla insanlığın hayatını karartan facialarına rağmen… George Soros’ların, Rothschildler ailesinin, Neo-conların, Neo-liberallerin, gizli ajanların demokrasi ve adalet havarisi kesilerek dünya düzenini alt üst eden, iç savaşları kışkırtan, ülkelerin iç işlerini, halklarını, demokrasisini manipüle eden, insanlığı dijital veya biyolojik çiplerle elde etmeye çalışan, medeniyeti sekülerleştiren Açık Toplum Enstitüleri gibi nice gizli ve açık servislerin, odakların canhıraş çalışmalarına rağmen.

Dünya inşallah bir İslâm medeniyeti görecektir. Bunca tuzaklar, oyunlar, planlar sona mı erecek? Hayır! Uygurluların, Arakanlıların, Yemenlilerin, Suriyelilerin ve nice mazlum milletlerin acıları sona mı erecek? Hayır! Acı çekenler, rahmete nail olurlar. O ayrı bir husustur.

Tabakat-ı Beşer Savaşı

Bediüzzaman 1920’de, “Devletler, milletler muharebesi tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor.” 1 demiş midir? Demiştir. Yüz sene önce… Bediüzzaman’ın yol haritasına dünya yeni evriliyor!

Bu gün dünyayı küresel yaşıyoruz. Devletler, milletler arasında savaş yok artık! Soğuk savaş devri geride kaldı. Bazı küstah fillerin, silâh ve güç göstermek için demokrasi aldatmacasıyla küçük devletlerde tepişmeleri savaş değildir. Bu sokak kavgasıdır. Bu ayrı!

Bu gün savaş, tabakat-ı beşer arasında başlamıştır ve kızışmıştır. Bilimsel üstünlük, teknolojik üstünlük, felsefî üstünlük, medeniyeti dinsiz felsefe algılarına evirmede gösterdikleri canhıraş çabalar, tabakat-ı beşer savaşının başladığını gösteriyor. Küresel wandalizmin manası budur! Tabakat-ı beşer savaşı yaşıyoruz.

Ancak kötülüklerin bunca hegemonyasına rağmen, tabakat-ı beşer savaşını inşallah Kur’ân kazanacaktır. Kur’ân bu son zamanda otoritesini, hâkimiyetini, istiklâliyetini, büyüklüğünü, bin yıldır haykırdığı insanlık değerlerini dünyaya hâkim kılarak ilân edecektir. Fillerin bütün tepişmeleri İslâm medeniyetinin yükselişini durduramayacaktır.

Ancak bu öyle İslâm ülkelerinin yükselişi biçiminde olmayacaktır. Üstün gelen sadece Kur’ân olacaktır. Çünkü tabakat-ı beşer savaşına katılan Kur’ân’dır, İslâm ülkeleri değildir. Çünkü Kur’ân ve İslâm değerleri zaten küreseldir. Hazret-i Muhammed (asm) cihanşümul Peygamberdir. Hazret-i Muhammed’in (asm) getirdiği bütün değerler yöresel değil, İslâm âlemine ait değil, küreseldir.

Kur’ân’ın aynen ifade ettiği gibi, “kâfirler istemeseler de, ağızlarıyla söndürmek isteseler de, Allah nurunu tamamlayacaktır.” 2 Allah nurunu tamamlamadan kıyamet kopmayacaktır.

Kur’ân Medeniyetine Götüren Gerçekler

Bediüzzaman, Avrupa’yı ikiye ayırmıyor mu? Bunlardan birisinin İsevîlik din-i hakikisini 3, diğerinin Roma ve Yunan felsefesinin dehasını temsil ettiğini söylemiyor mu? 4

Buyurun size tabakat-ı beşer savaşı… Avrupa’da, Amerika’da, İngiltere’de, büyük devletlerin içinde bu savaş başlamıştır. İsevilik din-i hakikisi Kur’ân’a teslim olmaya hazırlanıyor. Dünyanın üzerine çöreklenen bu korona kâbusunun bizce başka manası yoktur. Kader, Kur’ân’ı dünyanın başına geçirecek şekilde kendi planını uyguluyor.

Bediüzzaman, 1920 yılında, bu meselenin sosyolojik, psikolojik, dinî, kültürel, ontolojik, tarihî, coğrafî ve küresel sebeplerini açıklamıştır. 5 Lütfedip bakanlar göreceklerdir.

Cenab-ı Allah’ın yaratılışa koyduğu tekâmül kanunu yürürlüktedir. 6 İnsan kalbinin etrafından başlayıp, küresel çapta dünya ile sema arasında devam eden şeytan ve melek savaşı, bu gün dünyada tabakat-ı beşer arasında da sürmektedir. Bunda şaşılacak bir durum yoktur. Bizim söylediğimiz, bu medeniyet savaşını son demde Kur’ân kazanacaktır. Kur’ân rüştünü bir kez daha ispat edecektir.

Ancak başka yeni faciaların hurucuyla kıyametin ondan sonra kopması başka bir tecellidir. Doğrusunu Allah bilir.

Dipnotlar:

1- Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, Mad. 43. 2- Tevbe Sûresi: 32; Saf Sûresi: 8. 3- Lem’alar, s. 119. 4- Sünûhat, s. 47. 5- Sünûhat, s. 42-52. 6- İşaratü’l-İ’caz, s. 193.