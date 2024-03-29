"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Her amelin bir karşılığı vardır

Süleyman KÖSMENE
29 Mart 2024, Cuma
Bursa’dan okuyucumuz: “Namaz kılmadığını bildiği oğluna kızlarından daha çok miras bırakan baba, vefatından sonra oğlunun miras paralarıyla işlediği günahlardan (içki, kumar gibi) sorumlu mu?”

Sebep Olan Yapan Gibidir 

Başta bir adaletsizlik var. Ardından bu adaletsizlikle elde edilen paradan, adaletsizliğe neden olanın sorumlu olup olmadığı soruluyor. Birisine hak etmediği bir para veriyorsun. Adam bu para ile günah işliyor. Sen de bu günahtan sorumlu olur musun; sorulan budur. 

Derecesi nispetinde elbette sorumlu olur. Çünkü haksız da olsa ona günah işleme parasını temin etmiş, ona günah işleme fırsatı vermiş oluyorsun. 

Burada iki tür sorumluluk vardır:

1-Birinin hakkını ketmedip, onu hak etmeyen birisine vermişsin. Yani adaleti şaşırmışsın. Adaletin şaşmasından sen sorumlusun. Bunun bir günahı vardır.

2-Adamın işlediği günahta senin de payın var. Çünkü sen ona fırsat açmışsın, sebep olmuşsun. Sebep olan yapan gibidir düsturu burada işliyor.       

Bilerek Hakkı Örtmemeli

Ancak günah işleyen evladın hiç mi suçu yok diyeceksiniz. Elbette var. Herkes günahta payı nispetinde sorumludur. 

Burada babaya bir de evladın günahında hissesi nispetinde günah gelebilir. Çünkü evladına o şeylerin günah olduğunu, yapmaması gerektiğini, bunun hesabının olacağını söylemiş midir? Söylemişse örnek olmuş mudur? Bunları bilmiyoruz. 

Eğer söyledi, güzel örnek de oldu ise evlat kendi günahından kendisi sorumlu olur. Ancak söylemedi ve örnek de olmadıysa adamın işi kolay olmayacaktır. Biz her şeyi halledemeyiz. Allah Adildir, Gafurdur, Rahmandır, Rahimdir. 

Adamın amelleri içinde Allah’ın rızasını celp eden bir ameli varsa, hayatın gel-gitleriyle hak yerini bulmuşsa affa uğrayabilir de. Fakat biz amel işlerken, bilerek hakkı örtmemeye özen göstermeliyiz.       

Geç de Olsa Gelen Adalet

Bir gün Musa Aleyhisselam Allah’ın nasıl adalet ettiğini merak etmiş. Allah da onun bir su başına gizlenmesini ve orada olacakları seyretmesini emretmiş. Musa Aleyhisselam da su başındaki ağaca tırmanarak gizlenmiş ve olacakları izlemeye koyulmuş. 

Derken bir atlı gelerek su başında atını sulamış, yemeğini yemiş… Fakat bir kese altın unutarak ayrılıp gitmiş. Az sonra bir çocuk oradan geçerken bir kese altını bulmuş, alıp gitmiş. Ardından bir ihtiyar gelmiş. 

İhtiyar zat, su başında oyalanırken, altın sahibi unuttuğu altınları aramak için geri geliyor. Fakat altını ne kadar arasa da bulamıyor. Su başındaki ihtiyardan şüphe ediyor. Altını ihtiyarın bulup aldığını zannediyor. İhtiyardan soruyor. Ama ihtiyar haliyle altını görmediğini söylüyor. Fakat adam buna inanmayarak ihtiyarı dövmek isterken, ihtiyarı öldürüyor.   

Olayların iç yüzünü merak eden Musa Aleyhisselam’a, Cenab-ı Allah şöyle buyurmuş: Çocuğun babası altın sahibinin işinde çalıştı. Altın sahibinden alacaklı olarak işinden ayrıldı. Ama adam borcunu ödememişti. Çocuk babasının alacağını almış oldu. 

Yaşlı zat da vakti zamanında atlının babasını öldürmüştü. Suçluydu. Günahkârdı. O da atlı tarafından öldürülerek cezasını bulmuş oldu. 

Atlı da hem borcunu ödemiş, hem de babasının katiline farkında olmadan gereken cezayı vermiş oldu. Allah’ın adaleti yerini bulmuş oldu.

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belçika, 'Filistin Devleti'ni tanımayı görüşecek

    Bediüzzaman bir âbidedir

    İsveç’ten kovulan alçak provokatör Norveç’e gitti

    Ne yazık ki Gazzeli çocuklar bunu düşünüyor

    Kiliselerden ateşkes çağrısı

    15 günde 81 ton et satışı

    Amerikalılar Gazze’yi destekliyor

    31 Mart için geri sayım

    Servetin yüzde 40’ı yüzde 1’in elinde

    İsrail'le ticaret tam gaz sürüyor

    Almanyalı Müslümanlardan Scholz’a Gazze mektubu

    65 yaş ve üstünün işgücüne katılma oranı arttı

    Soykırım raporla belgelendi

    Kur’an’a hakaret eden ırkçı lider gözaltına alındı

    Gelir beyannamesinde son gün 1 Nisan

    20 milyon vatandaşımız yardım almak zorunda

    Sandıkta sağlam bir ders verin

    "Artık bu yönetimle bağlantımın kalmamasını istedim"

    Ukrayna F-16’ları hangi havaalanlarında kullanılırsa, bizim meşru hedefimiz olacak

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Ne olurdu? Onu, bir İslam âlimi olarak görseydiniz…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demirel: Bediüzzaman bir âbidedir
    Şükrü BULUT

    Said Nursî’ye sataşanların hedefi ne olabilir ki?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalistlerin zorbalık sâbıkası
    Ali FERŞADOĞLU

    31 Mart seçimleri
    İbrahim Aktaşcı

    Ayran doğraması orucu bozar mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Demokratik zeminin oluşması için
    Genel

    İsveç’ten kovulan alçak provokatör Norveç’e gitti
    Genel

    Bediüzzaman bir âbidedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.