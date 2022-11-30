"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Karabasan üzerine

Süleyman KÖSMENE
30 Kasım 2022, Çarşamba
Akhisar’dan Sabiha Kurt: “Kara basan nedir? Daha çok kimler karabasan görür? Karabasandan nasıl korunabiliriz?”

Karabasan Aslında Nedir?

Karabasan aslında tıbbın uyku felci olarak ifade ettiği bir çeşit gece rahatsızlığı ve bir çeşit uyku bozukluğudur. Bazen uykuya dalma, bazen de uyanma esnasında gelişebiliyor. Yoğun çalışanlarda, çok yorgun uyuyanlarda, uyku düzeni değişenlerde, kaygı bozukluğu, stres ve anksiyete sorunu yaşayanlarda, depresyon geçirenlerde, nefes alma problemi görülenlerde, kendini çıkmazda hissedenlerde, daralıp sıkışanlarda, madde bağımlısı olanlarda, uzun süre sırt üstü yatanlarda ve gün içinde ağır stres geçirenlerde görülebileceği gibi bazı ilaçların kullanımı anında da görülebilir. Kişiden kişiye farklılaşan sebepleri vardır. 

Hemen herkes hayatında çeşitli zamanlarda yaşayabilir. REM uyku sırasında meydana gelir. Bu esnada uykuya henüz tam geçilmemiş, hafif bir uyku ve rüya hali vardır. Birkaç saniye veya birkaç dakika sürebilir.  

Normalde uyku halinde kaslar felç halindedir. Nitekim zaten uykuya mevtin küçük kardeşi denmiştir1. Uyku felci sırasında beyin herhangi bir nedenle uyanır, ama kasların felç hali devam eder. Yani kaslar uyanmaz. Bu sebeple kişi hareket edemez. Kaslarını oynatamaz. Elini ayağını kıpırdatamaz. Kişi, üzerinde biri oturmuş gibi hisseder. Aslında bu sırada üstünde oturan biri falan yoktur. Sadece kaslar uyku halini sürdürmektedir. Bu nedenle beyni uyanan kişi üzerinde ağırlık hisseder. 

Halisünasyona Sebep Olur mu?

Uyku felci halüsinasyona sebep olmaz. Ancak bazen uyku felci yaşayanlar, halüsinasyon da görebiliyor. Öyle ki nefes almada darlık çekmek veya daha az oksijen almak halüsinasyona sebep olabiliyor. Böyle kişiler bazen uyku felci sırasında uçtuğunu veya tavana doğru yükseldiğini hissedebiliyorlar.  

Uyku felci tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Genellikle rem veya non-rem uyku sarmalını bozmayan ve uyku sürecini düzene sokan ilaçlar tavsiye edilir. Ancak bu ilaçlar kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Antidepresan ilaçlar uyku felcini önlemez. 

Paniğe gerek yoktur. Uyku felcine uğramış kişi vücuduna dokunduğunuzda uyanır ve uyku felci durumu geçer.  

Çare Sünnette

Sünnette olduğu gibi sağ tarafı üzerine yatan2, karnı üzerine veya sol tarafına yatmayan kişiler uykuda rahatsız edici durumlardan da uzak bulunurlar. Bilindiği gibi kalbimiz sol yanımızdadır. Sol yanımız veya karnımız üzerine yattığımız zaman, uyku halinde kalbimize baskı yapmaktan kendimizi koruyamayız. Sıkışan ve rahat çalışması engellenen kalbimiz ise bize uykuda rahat yüzü göstermez; kâbuslar yaşatır. Bazen uyku felcine sebep olur.  Böylece sabahleyin dinlenmiş olarak değil, yorgun olarak uyanırız. Ve bu yorgunluk, gün boyu bütün işlerimizi, verimliliğimizi, aktivitemizi, başarımızı ve iş heyecanımızı engeller.  

Peygamber Efendimiz (asm) yatarken Âyet’el-Kürsî” okuyan kişi için, Allah’ın sabaha kadar bir muhafız görevlendirdiğini, onu tehlikelerden emin kıldığını ve ona şeytanın yaklaşamayacağını bildirmiştir.3

Uykuya geçerken sünnet üzeri bulunmak, Muavvizeteyn (Felak ve Nas sureleri) ve ihlas suresini ve  Âyetel-Kürsi okuyarak üzerimize üflemek, en azından yatağa girerken Euzübillahi mineşşeytanir-racim, Bismillahirrahmanirrahim demeyi ihmal etmemek inşallah karabasandan da, uyku felcinden de uzak, rahat bir uyku çekmemize yardımcı olur.  

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 403

2- Camiü-s-Sağir, 1/292

3- Buhârî, Vekâlet, 10

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Şu anda Ukrayna'ya Patriot verme planımız yok

    3 düzensiz göçmen Nijerya'dan İspanya'ya bu şekilde ulaştı

    NATO: Terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyor, Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz

    Terörle mücadele istismar edilemez

    İkinci ele talep katlanarak artıyor

    Senegal, son 16 turuna yükseldi

    Şehitler dualarla ebediyete uğurlandı

    Ukrayna’da 6 bin sivil can verdi

    Sıra ortak programda

    Keyfîliğin bedelini milyonlar ödüyor

    Kars - Denizgölü köyünde kuduz karantinası

    Yeter artık geçinemiyoruz

    Dış ticaret açığı % 421.7 arttı

    Nüfusun yüzde 85’i çipli kimliğe geçti

    Bant daralmasının dayanağı OHAL KHK'sı

    BM’den dünyaya Gazze eleştirisi

    Peşkeş çekmek yerine koruma görevini yapın

    Antalya Kaş'ta zor saatler

    Belçika'da grev sebebiyle ulaşım sıkıntı içinde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı Masanın anayasa hamlesi
    Ahmet BATTAL

    Günün yalanına çare
    Süleyman KÖSMENE

    Karabasan üzerine
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Al götür, oku getir” hizmeti
    Faruk ÇAKIR

    Güzel bir adım
    Raşit YÜCEL

    Misafirsiz haneler
    Ali FERŞADOĞLU

    Her mesele birlikte müzakere edilmeli
    Rukiye Anar

    Medine Sözleşmesi bize neyi anlatır?
    Risale-i Nur'dan

    Zaman-ı Meşrutiyetin zembereği, ruhu; haktır, akıldır, kanundur
    Cevher İLHAN

    Demokratik Türkiye’nin inşası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.