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8 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kur’ân sadece erkeklere mi hitap ediyor?

Süleyman KÖSMENE
08 Kasım 2023, Çarşamba
Amasya’dan Oğuz Yiğiter: “Meal okuyan birisi şöyle bir soru sordu: Bu Kur’an sadece erkeklere mi hitap ediyor ki, cennet nimetlerini sayarken hep erkeklere şu kadar huri verilecek diye müjde veriyor? Kur’an’a hücum edenlerin özellikle feminizm perdesinde en çok kullandıkları tenkit silahlarından biri bu.”

Meal, Kur’ân’ı Anlamaya Yetmez

Meal ile Kur’ân’ı anlama imkânımız olmadığı gibi.. Cennet nimetlerini de dünya terazisi ile ölçmeye kalkışırsak, terazimiz patlar. Çünkü bizim terazimiz ancak dünyanın değerlerini ölçmeye kabiliyetlidir. Cennet hayatının ebedi değerlerini ölçmeye kabiliyetli değildir. Yüz kilogramlık bir insanı tartmak için tasarlanmış bir dijital tartının üzerine bin tonluk bir ağırlık konursa ne olur? Bu terazi bu sıkleti çeker mi? Hiç, ayarlarını dünya ölçüsüne göre kurmuş hayal terazimiz ile ebedi cennet bağlarını, cennet ırmaklarını, cennet hurilerini, cennet şaraplarını, cennet köşklerini, cennet erkeklerini, cennet çocuklarını, cennet kadınlarını, cennet havuzlarını, cennet zevklerini, cennet değerlerini ölçüp tartmamız mümkün olur mu?  

Dünyanın güzellikleri cennetten bir numunedir. Bu itibarla, dünyanın güzel yanları, özendirmesi de amaçlanarak cennete benzetilebiliyor. Fakat cennet güzellikleri dünyadan bir numune değildir. Cennet hiçbir şekilde dünyaya benzemez.  

Biz cenneti Kur’an’dan ve Peygamber Efendimiz’den (asm) dinleyelim ve dinlediğimiz şekliyle kabul edelim. Üzerine yorum yapmayalım. Dünyanın kısır ölçüleriyle cenneti ölçmeye veya cenneti dünya ile kıyaslamaya kalkmayalım. 

Esas olan Cennete ulaşmaktır. Esas olan Allah’ın rızasına ulaşmaktır. Esas olan Allah’ın affına ulaşmaktır. Allah’ın rızasına ve affına ulaşmaya çalışalım. Cennete ulaşmaya çalışalım. Cennetle ilgili Allah’ın kitabında bulamadığımız meraklarımızı Cennete bırakalım. 

Cennette Dereceler

Öncelikle Cennetin birinci plânda erkekler için hazırlandığı, kadınların ikinci plâna atıldığı gibi bir söylem ile Allah’ın rahmetini anlayamayız. 

Kadınlar neden ikinci plânda olsun? Onlar Allah’ın kulu değiller mi?

Gerçek şu ki: Cennette erkek ve kadın cinsiyetine göre değil, derecesine göre, ama hep birinci plândadır. 

Şu ayet bunu haber veriyor: “Orada nefislerin iştiha duyacağı, gözlerin zevk alacağı her şey onlar için vardır.”1

Keza Kur’ân buyuruyor ki: “İman eden ve salih amel işleyenleri müjdele: Altlarından ırmaklar akan Cennetler onlarındır. O Cennetlerden rızık olarak bir meyve yediklerinde. “Bu daha önce yediğimiz rızıktandır.” derler. Rızıkları dünyadakine benzer şekilde kendilerine sunulur. Orada onlar için ter temiz eşler vardır. Onlar orada ebedî kalacaklardır.”2 

Tabirler ve İfade Ettikleri Manalar

Bu âyette geçen “ezvâc” kelimesinden maksat kadın veya erkek eştir. Burada geçen “lehüm” zamiri erkek cinsine ait bir zamirdir, fakat burada, ayetin başında Cennetle müjdelenen mü’minler ve salihler topluluğunu kadın erkek ayırt etmeden topluca ve hep beraber ifade etmektedir. 

Nitekim Arapçada “hüm” (onlar) zamiri erkekleri ifade ettiği gibi, erkek ve kadınlardan müteşekkil bir topluluğu da ifade eder. 

“Hünne” zamiri ise yalnız kadınlar içindir.

Bu ayette “hüm” zamiri ortak kullanılmıştır. 

Yani Cennette mü’min ve sâlihlerden erkek olanlara kadın eşler verileceği gibi, kadın olanlara da erkek eşler verileceğini bu ayet müjdelemektedir. 

Cennet nimetlerinde kadın erkek ayırımı yoktur. Kur’ân sadece erkeklere değil, kadın erkek bütün insanlara hitap ediyor. Her mü’min, ameli, derecesi ve Allah’ın lütfu çerçevesinde Cennet nimetlerinden doyamayacak derecede istifade eder. 

Dipnotlar:

1- Zuhruf Sûresi: 71., 2- Bakara Sûresi: 25

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