"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Mizaçlara göre ilaçlar değişir mi?

Süleyman KÖSMENE
16 Ocak 2024, Salı
Murat Hekim: Bediüzzaman’ın “Mizaçlara göre ilaçlar tebeddül eder.”1 Cümlesini açıklar mısınız?”

Mizaçlar ve İlaçlar

Mizaçlara göre ilaçlar tebeddül eder, yani değişir. Çünkü her mizaç farklıdır ve kendi derdine göre ilaç ister. Burada sıkıntı ilaçlarda değil, mizaçlardadır. 

“Hak birdir, nasıl böyle dört mezhebin hükümleri hak olur?” diyenlere Bediüzzaman (ra), su misaliyle cevap veriyor. Diyor ki: “Bir su, beş muhtelif mîzaçlı hastalara göre nasıl beş hüküm alır, şöyle ki: Birisine, hastalığının mîzâcına göre, su, ilâçtır; tıbben vâcibdir. Diğer birisine, hastalığı için zehir gibi muzırdır; tıbben ona haramdır. Diğer birisine, az zarar verir; tıbben ona mekruhtur. Diğer birisine, zararsız menfaat verir; tıbben ona sünnettir. Diğer birisine, ne zarardır, ne menfaattir, âfiyetle içsin; tıbben ona mübahtır. İşte hak burada taaddüd etti. Beşi de haktır. Sen diyebilir misin ki, “Su yalnız ilâçtır, yalnız vâcibdir, başka hükmü yoktur”? İşte bunun gibi, ahkâm-ı İlâhiye, mezheblere, hikmet-i İlâhiyenin sevkiyle ittibâ edenlere göre değişir; hem, hak olarak değişir ve her birisi de hak olur, maslahat olur.2 

Bu durumda Müslümanların, dört hak mezhepten birisine uymaları ve amellerinin bu mezheplerden birinin hükümlerine uygun olması, doğru amel açısından yeterli olmaktadır.3

Bir Mezhep Seçmek

Mezhep, kelime olarak “gidilen yol, seçilen metot” demektir. Her dinde, farklı mezheplerin bulunması insan aklının ve fıtratının bir gereğidir. Nitekim insan, farklı tercihler içinden kendisine en uygun olanı daha rahat seçer ve alır. Dînimizdeki hak mezhepler, eğer bir konuda birleşmişlerse baş göz üstüne. Eğer birleşmemişlerse, farklı birer tercihler sunuyorlar demektir. Her ne kadar bir çoğumuz bilerek bir mezhebi seçmiş değilsek de, toplum ve medenî anlayışımız olarak karakterimize ve mîzaç alt yapımıza uygun tercihin yapılmış olması bize ancak sağlamıştır.  

Tercihimizi değiştirmemiz de mümkündür. Bir mezhepten diğerine her zaman geçiş yapılabilir. Yeter ki hak mezhep olsun, yeter ki doğru meslek olsun. İslâm’ın dört mezhebinin de hak olduğunda hiç şüphemiz yoktur. Geçiş için, geçmek istediğimiz mezhebin görüş ve içtihatlarını öğrenmemiz ve bununla amel etmeye karar vermemiz yeterlidir.  

Ancak Keyfî Olmamalı

Ancak bir mezhep keyfî olarak terk edilmemeli, bir diğer mezhebin içtihatlarına keyfî olarak sığınılmamalıdır. Bilhassa bulunduğumuz çevre halkının mezhebine aykırı tercihlerde bulunmanın, bazı zorlukları olduğu da unutulmamılıdır. 

Yeni bir mezhep tercihinde bulunmak isteyen birisi, bu yeni mezhebin hükümlerini öğrenir ve uygulamaya başlarsa, mezhebini değiştirmiş olur. 

Fakat bir ondan bir bundan alınmaz. Meselâ, bir Şâfiî Müslüman, namazını kıldıktan sonra, hanımına dokunduğunu hatırlamış olsa; kendi mezhebine göre abdesti bozulmuş olduğundan, namazını abdestsiz kılmış olur ve namazını iâde etmesi gerekir. “Namazım Hanefî mezhebine göre sahih oldu” diyemez. Ancak böyle bir Müslüman hanımına dokunduğu halde bunu hatırlamamış olsa, kendisine de hatırlatılmamış olsa namazının Hanefî mezhebine göre sahih olduğuna hükmedilir. Çünkü dinde zorluk yoktur. 

Sahip olduğumuz mezheplerin diğer mezheplere göre farklı içtihatlarına saygı duymak, farklı içtihatları hak bilmek ve riâyet etmekle yükümlü olduğumuzu da unutmamalıyız. 

Cenab-ı Hak cümlemizi istikâmetten ayırmasın; âmin.

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 548 2 -Sözler, s. 549 3- Sözler, s. 310

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    100 gün, 100 yıl gibi geçti

    Bütçe Aralık’ta 842 milyar TL açık verdi

    Gazze’de soykırımı durdurma zamanı

    İsrail ABD’nin sabrını taşırdı

    Yeşil alanlarda yaşayanların kemikleri daha sağlam

    Yapay zeka işlerin yüzde 40’ını etkileyecek

    Şeker D vitamini eksikliğini şiddetlendiriyor

    Yeni uygulama başladı, turistler Ayasofya’yı 25 avroya gezecek

    Besici de kepenk kapatıyor

    Sevkiyata devam

    Güney Afrikalı 50 avukat, İsrail'e desteği nedeniyle ABD ve İngiltere'ye de dava açacak

    Önce ABD'deki İsrail işgali bitmeli

    Kızıldeniz'de gerilimi yükseltmeyin

    İsrail Savaş Kabinesi'nde esir takası mutabakatı için fikir ayrılığı

    Ukrayna için 4,2 milyar dolarlık yardım çağrısı

    İzlanda'da lavlar yerleşim yerlerine ulaştı

    "Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda"

    "Gazze'ye daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için İsrailli yetkililerle görüşüyoruz"

    Yanardağ patlamaları nedeniyle 6 bin 500 kişi tahliye edildi

    Orta ve Güney Ege'ye fırtına uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi terör siyaseti?
    Faruk ÇAKIR

    Şehit, şehit, şehit...
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda manen yardıma koşmak
    Cevher İLHAN

    “Sınır ötesi operasyonlar”ın akıbeti
    Süleyman KÖSMENE

    Mizaçlara göre ilaçlar değişir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Durmuş Ali İnci

    Emin Çapan Ağabeyi hatırladık
    M. Latif SALİHOĞLU

    İman, hayat, şeriat + siyaset (!)
    Ali FERŞADOĞLU

    Kendimizi ve zihin yapımızı ne kadar tanıyoruz?
    Ahmet Said Aydil

    Napolyon’un topuzcu reformculuğu ve Müslümanlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.