"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Neden otuz üçer defa tesbih çekeriz?

Süleyman KÖSMENE
13 Eylül 2024, Cuma
Adana’dan okuyucumuz: “Namazdan sonraki tesbihleri niye 33’er defa çekiyoruz? Ne hikmeti var?”

Namazda Hamd ve Tesbİh

Namazın ardından 33 defa çektiğimiz tesbih, yani “Sübhanallah... Sübhanallah... Sübhanallah”lar, 33 defa çektiğimiz tahmid, yani “Elhamdülillah... Elhamdülillah... Elhamdülillah...”lar ve 33 defa çektiğimiz tekbir, yani “Allahü Ekber... Allahü Ekber... Allahü     Ekber...”ler namazın çekirdekleri hükmündedir. 

Nitekim bu yüksek zikirlere gerek mana gerekse lafız itibariyle namazın içinde de sürekli baş vururuz. Meselâ, namaza “Allahü Ekber” diyerek başlarız. Okumaya hemen “Sübhaneke” diyerek tesbihle başlıyoruz. Ardından “Elhamdülillah” diyerek hamd ile başlayan ve baştan sona hamdi, tekbiri, tesbihi, duayı ve ubudiyeti bir bütün olarak ihtiva eden ve Allah’a en öz şekilde niyazımızı arz eden Fatiha Suresi’ni okuyoruz. 

Rükumuzda ve secdemizde tesbih ifadeleri hâkimdir. Rükûdan sonra doğrulurken hamd ediyoruz. Rükua ve secdeye giderken, secdeden doğrulurken, kıyama giderken ve kıyamdan dönerken ara zikirlerimiz ise hep “Allahü Ekber” kelimesidir.  

Resulullah (asm), “Bizim namazımız tesbih, tekbir ve Kur’ân tilâvetinden ibârettir; onda dünya kelâmı konuşulmaz!” buyurmuştur.1      

Namazı Takvİye EttİĞİMİz ZİKİrler

Namazdan çıktığımızda ise tesbih, tahmid ve tekbir ifâdeleri olan Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahü Ekber zikirlerini 33’er defa tekrar ederek, namazı te’kid ve takviye ediyoruz. 

Yani namazımızı tesbih, tahmid ve tekbir ile güçlendiriyoruz. Yani Sübhanallah,  Elhamdülillah ve Allahü Ekber zikirleri ile namazımızı Cenab-ı Hakk’a arz ediyoruz ve namazımızın kabûlünü dergâh-ı izzetten istirham ediyoruz ve umuyoruz. 

Namazın ardından 33’er defa tesbih, tekbir ve tahmid yapmak sünnet-i seniyedir. Bediüzzaman Hazretleri, namazdan sonra okunması sünnet olan tesbih, tazim, tahmid, zikir ve salavât ifâdelerinin, her türlü şerlerden Allah’a sığınma ve Allah’ın isimlerini zikretme duâlarının Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın yolu, sünneti ve velâyetinin evrâdı olduğunu, bu açıdan büyük önemi bulunduğunu ve ihmal edilmemesi gerek-tiğini kaydeder.2   

Denİzlerİn Köpüğü Kadar da Olsa Günahların Bağışlanması

Muhacirlerden bazı fakir Sahabîler bir gün Allah Resulüne (asm) dediler ki:

“Ya Resulallah! Mal sahipleri yüksek derecelere eriştiler. Bizimle beraber ve bizim gibi namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar! Bizden ayrı bir de mallarıyla haccediyorlar, umre yapıyorlar, köle âzât ediyorlar, sadaka veriyorlar!”

Allah Resulü (asm): “Ben size bir şey öğreteyim de, onun sayesinde sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem böylece, sizin yaptığınızı yapanların dışında hiç kimse sizden daha faziletli olmaz!” buyurdu.

Büyük bir müjdeydi. Ashab-ı Kiram (ra): “Buyurunuz yâ Resulallah; öğretiniz!” dedi.

Resul-ü Ekrem Efendimiz (asm): “Her namazın ardından otuz üçer defa Sübhanallah, Elhamdülillâh ve Allahü ekber dersiniz. Sonra da “Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-Mülkü ve lehü’l-Hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” dersiniz; deniz köpüğü kadar bile olsa günahlarınız bağışlanır!” buyurdu.3

Bundan büyük müjde var mı? Günahlarımız bağışlanırsa, daha ne isteriz? Denizlerin köpüğünü saymayı bir deneyin; sayabilecek misiniz?   

Öyleyse namazı kıldıktan sonra üç-beş dakikacık tesbih çekmek neden zor gelir?

Neden otuz üç dememizde bir yarar var mı? Şeriat sahibi böyle emretmiş; o kadar! Madem ki denizlerin köpüğü kadar günahımızı alıp gidiyor; bence başka bir hikmet aramak bile abesle iştigaldir.  

Bunu bir İlâhî şifre bilmeli ve namazın ardından tesbih çekmeyi ihmal etmemeliyiz.         

Dipnotlar:

1 Nesâî, Kitabu’s-Sehiv, 20.

2 Kastamonu Lâhikası, S. 72-73.

3 Müslim, Mesâcid, 142.

Okunma Sayısı: 416
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'den İsrail'e askeri yardımlar bütün tepkilere rağmen devam ediyor

    İdare Mahkemesi LGS sınavındaki bir soruyu iptal etti

    Beyaz Saray: Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı

    Filistin bayrağını ateş ederek indirmeye çalıştılar!

    Sisi: Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı yapın

    Azgın siyonistler ABD ve Kanada'daki kuruluşlarca fonlanıyor

    Hesap verme sırası bize de gelecek

    Mescid-i Aksa baskınları rekora gidiyor

    İsrail aynı okulu 5. kez vurdu

    Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill: Müslümanlarla kardeşiz

    Eğitimden tasarruf olmaz

    Aile hekimlerinin iş yükü artıyor

    Şimdi birlik beraberlik zamanı

    Uyuşturucu kullanımı deprem illerinde de arttı

    12 Eylül düzenini devam ettirenler de hesap verecek

    Yeşil alanlar satışta

    Amerikalı Senatör Sanders: İsrail'e mali yardımlar durdurulsun

    Vietnam'daki tayfun afetinde ölü sayısı 197'ye yükseldi

    MSB: ABD ile GKRY arasındaki anlaşmayı şiddetle kınıyoruz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Eylül ve terör
    Genel

    Hesap verme sırası bize de gelecek
    Süleyman KÖSMENE

    Neden otuz üçer defa tesbih çekeriz?
    Risale-i Nur'dan

    Dünya ve ahiret saadeti tevekkülde
    Ahmet BATTAL

    Gitti Sisi kaldı sosyolojisi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Sivil dikta”ya “meşruiyet kılıfı”
    Rüstem GARZANLI

    Bedduadan sakınmalıyız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dayanılmaz sıkıntılara karşı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.