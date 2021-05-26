"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Sırlar hazinesi: Kaside-i Ercuze

Süleyman KÖSMENE
26 Mayıs 2021, Çarşamba
Ali Demir: “Ercuze hakkında bilgi verir misiniz?”

Hayber’in Fethi

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) bir gün sabah namazından sonra ashabıyla sohbet ederken Cebrail Aleyhisselâm iniyor ve getirdiği vahiyle Hayber Kalesi’nin fethedilmesini emrediyor. Resulullah Efendimiz (asm) İslâm ordusuna çağrı yapıyor ve İslâm ordusu hazırlıklarını derhal yapıp Hayber için yola çıkıyor.  

Kale yirmi bin askerle on gün kuşatılıyor. Peygamber Efendimiz (asm) gönderdiği elçilerle kale halkını imana dâvet ediyor. Kale halkı iman etmediği gibi, fetih de bir türlü gerçekleşmiyor. 

Rasûlüllah Efendimiz (asm) buyurdular ki: “Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki, Allah ve resulünü sever, Allah ve resulü de onu severler. Allah kaleyi onun eliyle fethedecektir.”

Bu arada Peygamber Efendimiz (asm) Hazret-i Ali’yi soruyor. Ali Efendimiz (kv) şiddetli göz rahatsızlığı dolayısıyla fethe katılamamıştır.

Ertesi günü Peygamber Efendimiz (asm) Hazret-i Ali’nin gözlerine tükürüğünü sürüyor. Gözleri şifa bulan Hazret-i Ali sancağı ve Zülfikâr adlı kılıcını alıyor. Kaleye yöneliyor. Kalenin etrafındaki su dolu hendeği bir sıçrayışta atlıyor. Kale beyleriyle bire bir cenk ediyor. Hepsini bertaraf ediyor. 

Ardından meşhurdur, otuz bin batman ağırlığındaki kale kapısını yerinden söküyor, eline alıyor, kalkan olarak kullanıyor, kaleye giriyor. Ve İslâm ordusu da hücum ederek kaleyi fethediyor. 1 

İstikbalden Haberler Var

Ercuze, Hazret-i Ali’nin (ra) Hicret’ten otuz sene sonra Kûfe’de, Bahr-i Recez vezninde yazdığı kerametvari kasidelerinden biridir. Hayber Kalesi’nin fethini bizzat kendisi şiir üslûbuyla anlatmıştır Beyitleri, satırları ve kelimeleri arasında, Peygamber Efendimiz’den (asm) aldığı ilimle, istikbalden de haberler veriyor. 2 

Kasidede diyor ki: “Ey bana soru soran! Bana ne sorarsan sor! Benim ilmim mirastır ve ledünnidir. İstersen geçmiş zamanlardan sor, istersen gelecek zamanlardan sor! Onların bütün haberleri benim yanımda açıktır. Fakat bazı zaman onların sırları açılır.” 3  

Meselâ beş yüz sene sonra Bağdat’ın Cengiz ve Hulagû tarafından yakılıp yıkılacağını, Arapların hayvan gibi kesileceğini; keza on dört asır sonra İslâmlar içinde Arap harflerinin kaldırılıp, fakir, zengin, emir, işçi, çoluk, çocuk gece dersleriyle Latin harflerinin öğretileceğini Ercuze adlı kasidesinde haber veriyor. 4

İlimler ve Sırlar

Risale-i Nur Külliyatı’ndan 18. Lem’a Ercuze’nin feyzi üzerine yazılmıştır.

Bediüzzaman orada Ercuze hakkında der ki: “O Ercuze’nin mevzuu ve içindeki maksad-ı aslî; İsmi Azamı tazammun eden altı ismin ehemmiyetini beyan etmek, hem o münasebetle istikbaldeki bir kısım umur-u gaybiyeye ve tesis-i İslâmiyette bir kısım mücahedatını işaret etmektir. 

Evet, Hazret-i İmam, Üstadı olan Habibullah’tan (asm) aldığı dersin bir kısmını işarî bir surette zikrediyor. Feth-i Hayber’deki hem mu’cize-î Nebeviye, hem keramet-i Aleviye olan harika vakıayı bahsettiği gibi, tesis-i İslâmiyet’e temas eden mühim noktaları da bahsediyor.” 5 

İmam-ı Ali Efendimiz (kv), Ercuze adlı kasidesinde Risale-i Nur’dan ismen, tarihiyle ve hadiselerinden bahsederek haber verdiği gibi, aslı Peygamber Efendimiz’e (asm) gelen bir vahyin ifadesine dayanan Celcelutiye adlı kasidesinde de yine Risale-i Nur’dan haber veriyor. Bediüzzaman Celcelutiye’deki ihbarları, 28. Lem’a’da ve 8 Şuâ’da izah ediyor.

Ercûze’nin son altı beytinden, bu kasidenin bizzat Hazret-i Ali’nin (kv) ifadesiyle gizli ilimler ve sırlar taşıdığı şöyle anlatılır: “Bu apaçık bir Ercûze’dir; içinde manalar gizlidir. Acayip kelimeler açıklanmıştır Altın değerinde nice acayipler bariz olmuştur… Allah, hibe ettiği her şeyi bildirdi. Hıfzettiğim ilimden dolayı Allah’a hamd olsun.” 6

Rahmetullahi aleyhim ecmain.

Dipnotlar:

1- Müsned-i Ahmed bin Hanbel, 5/33;  İbn-i Sa’d’,  “Tabakat” 3,158; Tarih’üt Tabari, 2/93 /Tirmizi, 3970. 2- Mecmuatu’l-Ahzab, s. 582-297. 3- İhramcızade Hacı İsmail Hakkı Altuntaş,  Kaside-i Ercuze, s. 21. 4- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 165. 5- Lem’alar, s. 240; Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 165. 6- İhramcızade Hacı İsmail Hakkı Altuntaş, Kaside-i Ercuze, s. 43.

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çare Meclis'te ama eli kolu bağlı

    Tefekküre davetlisiniz: Bu yılın tek tam ay tutulması yarın...

    İsrail saldırılarında yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    Cenevre'deki görüşmeyle ilgili ABD'den ve Rusya'dan açıklama

    TBMM Genel Kurulunda HSK'nin 7 üyesini seçildi

    Türkiye'de son 24 saat

    3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

    Avrupa, Belarus üzerinden uçmuyor

    Çok sayıda ülkenin sağlık sistemi çökme noktasında!

    Dünya aşılanıyor: Türkiye'de ve dünya genelinde son durum?

    1 saniyeden kısa sürede koronavirüsü tespit edebiliyor

    61 yıldır çıkmayan kara leke: 27 Mayıs! - Aydınlı hemşerileri Menderes'i ve o acı günleri anlattı

    UEFA Avrupa Ligi kupası sahibini bekliyor

    Mescid-i Aksa'da ''baskın'' tahriği sıklaştı

    Salgının çok ağır seyrettiği Hindistan'da şimdi de kasırga alarmı

    NATO'dan AB'nin Belarus kararlarına ilişkin ilk değerlendirme

    592 kişiden sadece 7 kişiye izin çıktı: İran'da cumhurbaşkanlığı seçimine doğru...

    Mali'de hareketli saatler... Büyükelçilik Mali'deki Türk vatandaşlarını uyardı!

    Avrupa Birliği, Belarus'a hava sahasını kullandırmayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Karadeniz notları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya ve yolsuzluk
    Faruk ÇAKIR

    Nutuk atarak olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye’yi çalkalayan hadiselere bakmak
    Genel

    Çare Meclis'te ama eli kolu bağlı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İhlâsı tefekkür ederken
    Cevher İLHAN

    “Dünyada en ciddi destek” bu mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fetih için yapılan son hazırlıklar
    Süleyman KÖSMENE

    Sırlar hazinesi: Kaside-i Ercuze

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.