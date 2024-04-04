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4 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Tekirdağ Yeni Asya Sosyal Tesislerini canlandıralım

Süleyman KÖSMENE
04 Nisan 2024, Perşembe
Mehmet Aksoy: “Tekirdağ Yeni Asya Bekir İbiş Sosyal Tesisleri’nde çalışmalarımız sürüyor. Burayı öğrencilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Yardıma ihtiyacımız var. Hizmetimizi desteklemek isteyenlere duyurmak istiyoruz.”

Dünyayı Yenmek İster misiniz?

Ormanların içinde, ağaçların hışırtıları ile baş başa, kuşların civcivelerini duyarak, yeşilliklerin bin bir tonunu görüp koklayarak, tadıp dokunarak tefekkür etmek ister misiniz? Risale-i Nur sayfalarını böyle, bin bir renkli zengin zeminlerde okumak, tefekkür edip hayatınıza almak, hayatınızın akışını Nur hakikatleri ile buluşturmak ve yepyeni hizmet planlarıyla hayatınıza yeni bir bakış kazandırmak ister misiniz?

Üstad Bediüzzaman hazretlerinin, “Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir" diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.”  Buyurdukları güzel amellerin sizin uhdenizde hakikat olmasını ister misiniz?

Zübeyir ağabeyin, “Günde 10 sayfa okuyan imanını kurtarır, yirmi sayfa okuyan hizmet eder” denkleminde başarılı bir okumayla dünyayı yenmek ister misiniz?

İman kurtarma hizmetine katılmak ister misiniz? Öyleyse buyurun! Sizi, Tekirdağ Yeni Asya Bekir İbiş Sosyal Tesislerinde okumaya, okutmaya, kamp yapmaya, nefes almaya, okuyanlara yardımcı olmaya, tesislere destek vermeye davet ediyoruz.

Beş Nevi İbadet

İhlas Risalesindeki haşiyede yazılan beş nevi ibadetin neler olduğuna bakalım:  

1-En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı, manen mücahede etmektir.

2-Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 

3-Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir.

4-Kalemle ilmi tahsil etmektir.

5-Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktır. 

Bu beş nevi ibadet, evet, her yerde yapılır. Ama Orman ve ağaçların içinde, okumaya tahsis edilen nurlu zeminlerde yapmak daha verimli olur.    

Öyleyse buyurun; Tekirdağ Tesislerine bugün destek olalım. Yarın da evlatlarımızı gönderelim ve o nurlu beldeyi nurla şenlendirelim. Evlatlarımız kazansın. Biz de Allah’ın rızasını kazanalım ve Üstadımızın duasına da mazhar olalım inşallah. 

Desteklerinizi Bekliyoruz

Tesisin son durumu hakkında Saygıdeğer Mehmet Aksoy’un gönderdiği bilgi notu şöyledir: 

“On sekiz dönüm arazı tel örgü ile çevrilerek koruma altına alındı. Arazi çam ve meyve ağaçları ile ağaçlandırıldı. Tekirdağ'daki tabiat harikası bu yerin on üç dönümü imarlıdır. Bu arazide yüzme havuzu ve spor alanları planlanıyor. Bu alanın bir kısmına, toplamda 1500 metrekare bina yapılacak inşallah. Bunun için resmi işlemlere başlandı. Mimarî proje çizildi. Kısa zamanda inşaata başlanacak. Bu tesis bir sezonda aynı anda 500 öğrenciye Sosyal Aktivite ve Eğitim Hizmetleri verebilecek kapasitededir. İmanlı ve ahlaklı gençler yetiştirmek için bu tesisi aktif hale getirmek boynumuzun borcudur. Hazır, zekât ayındayız. Sizlerin maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz.” 

Biz de buradan duyuralım. Bu satırları okuyanların mutlaka ya dua ile, ya da bizzat nakit ile destek ile buranın ayağa kalkmasında yardımcı olacaklarına inanıyorum. Bu hizmet merkezini de ihya edelim inşallah.

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