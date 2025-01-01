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1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Üç Aylar’dayız

Süleyman KÖSMENE
01 Ocak 2025, Çarşamba
İbadet Ayları

Bugün hem 1 Ocak 2025, hem 1 Recep 1447. Ne garip tevafuk!

Bugün Üç Aylar’a girdik. Ülkemize ve âlem-i İslâm’a hayırla, barışla, kardeşlikle, rahmetle gelsin inşallah. Âmin.

Âlem-i İslâm olarak hiç olmadığı kadar hayra, barışa, kardeşliğe, rahmete ihtiyacımız var. Bin dört yüz yılın belki en müzmin, en mücrim, aynı zamanda en masum ve en mağdur yıllarını yaşıyoruz. Hayrı, barışı, kardeşliği, birlik beraberliği ve rahmeti unutmamız dolayısıyla… 

Ortalık savaş ve kurşun kokusundan geçilmiyor…

Zındıkanın, ehl-i zulmün, ehl-i küfrün oyunu, hud’ası, fitnesi, fesadı çok fazla… Biz böylesi imtihana hazır değildik. Birbirimizle uğraşırken fena yakalandık. Rabbim hayra tebdil eylesin. Yine de ümidimizi kavi tutalım. 

Recep, Şaban ve Ramazan ayları olan Üç Aylar, maddî manevî feyiz ve bereket aylarıdır. Bilhassa maneviyatta Üç Aylar’ın açtığı feyiz, bereket ve rahmet çeşmesinden doya doya istifade edebilmeliyiz.

Resûlullah Efendimiz (asm) bu mübarek aylar hakkında: “Recep Ay’ı Allah’ın, Şaban Ay’ı benim, Ramazan Ay’ı ümmetimin ayıdır.” buyurmuştur.

Ne Büyük Fırsatlar    

Recep Ay’ında Allah’ın gazabından ve Cehennem azabından Allah’ın rahmet ve mağfiretine sığınmalı ve her vesileyi Allah’ın rızasını kazanmak için bir fırsat bilmeliyiz.

Şaban ayında nâfile ibadetler arttırılmalı, feyiz ve sevap hanemiz rahmet bulutlarının bereket sağanağına tutulmalı.

Ramazan Ay’ında Cennet’e liyakat kazanabilecek derecede tezkiye-i nefs etmeli, nefsi kötülüklerden ve kalbi günah kirlerinden arındırmalı, farz oruç ve namazla Allah’ın her emrine, “Lebbeyk!” diyerek, kalbe rikkat, incelik ve duyarlılık kazandırmalıdır.

Ve artık bu duyarlılığı ömrün diğer günlerine ve aylarına yaymalıdır.

Yani Üç Aylar bittikten sonra da arınmış ve nurlanmış bir ruh ile, koca bir hayat acı tatlı göğüslenebilmelidir.      

Yüksek Feyizler Gecesi

Bediüzzaman Hazretleri (ra), hapishanede bir Üç Aylar mevsimini (Şuhur-u Selâse’yi) mukabele ederken, yine aynı hapishanedeki talebelerine bir mektup yazıyor ve Üç Aylar’ını tebrik ediyor. Mektubunda Üç Aylar’la ilgili önemli sırları da ifşa ediyor. Diyor ki:

“Azîz, sıddîk kardeşlerim,

“Her hasenenin sevâbı başka vakitte on ise, Receb-i Şerif’te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzamda üç yüzden ziyâde ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar. Ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadîrde otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevî faideleri kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibâdet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i îmâna temin eden Şuhur-u Şelâse’yi böyle bire on kâr veren Medrese-i Yûsufiye’de geçirmek, elbette büyük bir kârdır. Ne kadar zahmet çekilse, ayn-ı rahmettir. İbâdet cihetinde böyle olduğu gibi; Nur hizmeti dahi nisbeten, kemiyet değilse de, keyfiyet îtibâriyle, bire beştir. Çünkü bu misafirhanede mütemadiyen giren ve çıkanlar, Nur’un derslerinin intişârına bir vasıtadır. Bazen bir adamın ihlâsı, yirmi adam kadar faide verir. Hem Nurun, sırr-ı ihlâsı siyasetkârâne kahramanlık damarını taşıyan, Nur’un tesellîlerine pek muhtaç bulunan mahpus bîçareler içinde intişarı için bir parça zahmet ve sıkıntı olsa da, ehemmiyeti yok.” (Şualar)      

 

Aslolan Ömrümüzdür

Kabre doğru hızla akıp giden ömrümüz için Üç Aylar’ı bir manevî ticaret mevsiminin, bir büyük ahiret pazarının ve bir yüksek vicdanî muhasebenin vesilesi yapmamız büyük ehemmiyet taşımaktadır. 

Çünkü asl olan üç ay değil; bütün ömrümüzdür.

Üç Aylar, ömrümüzün karanlık noktalarını aydınlatmaya, ruhumuza rahmet ışıkları serpmeye ve bütün ömrümüzü bize yeniden kazandırmaya ehliyetli bir deniz feneri hüviyetindedir. 

Hayırlar ve nurlar getirsin inşallah.

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