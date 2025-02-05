"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Umre duyguları (1)

Süleyman KÖSMENE
05 Şubat 2025, Çarşamba
Bir Mevlevî Ahengi İçinde

Geçtiğimiz günlerde biz de umre yaptık, elhamdülillah. Altmış civarında değerli ve seçilmiş bir toplulukla, Sözler Turizm’in ustaca organizesinde, Mekke’ye ve Medine’ye gitmek ve umre yapmak nasip oldu. Haza min fazli Rabbi. 

Önce hemen belirteyim: Organize çok verimliydi. Allah razı olsun. 

Umre Kâbe’yi tavaf ile Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yapmaktan ibaret bir ibadet. Yorucu bir ibadet. Birçok ülkeden akın eden Müslümanları topluyor. Tam bir kardeşlik ibadeti. 

Herkes birbiriyle kırk kat yabancı. Ama kadın erkek herkes birbirine kırk kat kardeş! Böyle bir örnek var mı dünyada?

Bu defa Kâbe ve civarı iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalıktı. Bir hac kadar kalabalık diyenler oldu. Hac kadar olmasa da, normal bir umrenin çok ötesinde bir hareketlilik vardı. 

Onca kalabalık iç içe döndü Kâbe’nin etrafında. Bir Mevlevî ahengi içinde. Kızmak yok! Kabalık yok! Efelik yok! Küstahlık yok! Tam bir nezaket, tam bir nezahet, tam bir kardeşlik duyarlılığı! Yaşanan, herkesin birbirine sabrettiği, anlayışla karşıladığı duyarlılık yüklü bir süreçti. 

Çok Duygulandırıcı

Cidde’den Mekke’ye, Taif’e, Medine’ye, yolculuklarımız oldu. İslâm coğrafyasında para çok. İslâm coğrafyası fakir değil! Dolayısıyla teknik var; ama tamamen ithal! İnsan buna üzülüyor. Kafanıza ne olmuş diyorsunuz!

İslâm’ın bin küsur yıllık tarihi geçmişine beklenen ilgi ve hizmet verilmemiş.

İbadet değeri taşıyan eserlerde hizmet var, evet. Mesela Kâbe’nin düzeninden tutun, ibadetinin organizesi hususunda hizmetler gayet güzel. Kâbe olabildiğince genişletilmiş, hala çalışmalar sürüyor. Kâbe’nin içi ve etrafı tertemiz. 

Ama Mekke’nin sokakları maalesef temiz değil! Belediyecilik düşük not alır.

Taif’de Resulullah’ın (asm) taşlandığı bölgeden eser kalmamış. Resulullah’ın sığındığı üzüm bağı ortalarda yok. 

Mekke’de Resulullah’ın (asm) doğduğu ev, orta yerde Kabe’nin civarında masum ve garip. Bina bakımsız… Ziyarete kapalı. 

Mekke’de konuşan sadece kabirler var. Onlar da toprakla aynı düzlemde; ama eski eskimez günleri haykırıyor.

Hıra Dağı dimdik bir sütun gibi göklere doğru uzanıyor. Yol ve merdiven dağın zirvesine kadar yapılmış. Dağın doğal durumu, bozulmamış… İlk vahyin geldiği taşlar ve mağara yerinde duruyor! Bu güzel! Çok duygulandırıcı! 

Semüre Ağacı Kesilmiş

Birer Asr-ı Saadet hatırası aradığınızda pek fazla hatıra bulamıyorsunuz. Hudeybiye’de altında Rıdvan Biatı alınan Semüre Ağacı, taa Hazret-i Ömer döneminde kesilmiş. 

Hicretin altıncı yılında sadece umre yapmak için gelen Müslümanlara Mekke’den izin çıkmayınca, elçi olarak giden Hazret-i Osman’ın da şehit edildiği haberi gelince, Müslümanlar Allah ve Resulü için canlarını feda edeceklerine ve çarpışmaktan yüz çevirmeyeceklerine bu ağaç altında söz vermişlerdi. 

Resulullah’ın (asm) vefatından sonra bazıları bu ağacın etrafında dönmeye başlayınca, Hazret-i Ömer bu ağacı kestirmiş. 

Kesilme gerekçesi ağacın kutsallaşmasını önlemek. Gerekçe kabul! 

Fakat insan düşünüyor, başka önlem alınamaz mıydı, ağaç yerinde kalsaydı diye. 

Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsveç'te okula silahlı saldırı: 10 kişi öldü - "İsveç tarihinin en kötü toplu silahlı saldırısı"

    İsrail Suriye sınırında askerî üs kuruyor

    ABD’den İsrail’e yeni ölüm bombaları

    Papa: Çocuklar ölmesin

    Enflasyon hız kesmiyor, yükü dar gelirli çekiyor

    TÜİK ekmeğimizden çalıyor

    Emekçinin hakkı verilmeli

    'Siber Güvenlik Kanun Teklifi sansür yasası gibi

    Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Müslüman oldu

    Depreme dayanıklı şehirler kuralım

    DP’den Kartalkaya faciasına suç duyurusu

    Filistin halkı tehciri kabul etmeyecek

    Ahmed eş-Şara Türkiye’de

    DDK’ya işten çıkarma yetkisi kanunlaştı

    Birinci etap TOKİ dahi bitmedi

    19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

    Beyaz Saray: Musk, Trump için "özel bir hükümet çalışanı"

    Kanada: ABD'nin gümrük vergisi en az 30 gün durduruldu

    İstanbul'da geçen yıl 110 bin kişi kuduz riskiyle hastanelere başvurdu

    En Çok Okunanlar

    Ahmet DURSUN

    Müslümanlar şeriata göre mi yönetilmeli?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vesayetler nasıl aşılır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Muhalefete “düşman hukuku”
    İbrahim Aktaşcı

    Ya devlet başa ya kuzgun “cash”e!
    Ali FERŞADOĞLU

    Dünya için ahireti tehlikeye atmak
    Süleyman KÖSMENE

    Umre duyguları (1)
    Genel

    Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Müslüman oldu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ülkede ve dünyada 4 Şubat’ın izleri (2)
    Genel

    'Siber Güvenlik Kanun Teklifi sansür yasası gibi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.