Yeni bir yıla girerken

Bir Yılın Muhasebesini Yapalım

Korkulu, kaygılı, sıkıntılı bir yılı geride bırakıyoruz. Miladi 2023, hicri 1445 Yılı korkusuyla, kaygısıyla tarihe geçecek.

Bir yılın muhasebesini yapalım derim. Neler planladık, neler yaptık? Neler düşledik, nelere sahip olduk? Neler umduk, neler bulduk?

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuyor mu: “Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle neler yaptığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, gençliğini nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz”1

Kıyamet gününde başımızı dik tutacak işler yapmış mıyız? Yoksa başımızı eğdirecek şeylere mi karışmışız; buna bir bakalım. Bir yılımız nerede tükenmiş, sevap-günah dengemiz, helal-haram dengemiz nasılmış; bir bakalım. Bir yıl bir yıl derken… Ömrü de yiyip bitireceğiz bir gün! Ona gün mü var, günler mi var, ay mı var, aylar mı var, yıl mı var, yıllar mı var; bilmeyiz. Ama bir gün, hesapta olmayan bir anda ölüm meleğinin geleceği kesin!

Yılın başında kimler vardı, sonuna kimler yetişti, kimler bizi bıraktı, ahirete gitti?

Sen Emredileni Yap

Plânlarımızın, düşlerimizin, umduklarımızın, beklentilerimizin birçoğu gerçekleşmedi diye 2023’e kızmayalım. Onların çoğu zaten bu dünyaya sığışmaz. Biz plânlarımızı, beklentilerimizi hayallerimize göre kurguluyoruz Hayallerimiz ise dünyaya göre değil, Cennet’e göre tasarlanmış! Dünyaya ondan yerleşemiyor. Biz onu dünyaya yerleştirmeye çabalıyoruz. Uymaması, dünyaya sığmaması, kabından taşması bundan…

Sen emredileni yap! Hayallerin, duyguların, arzuların memnun edilecek, merak etme!

Muhasebe eden geriye dönüp bakar. Neler yapmışım, neleri neden yanlış yapmışım? Neleri yapmamışım? Yanlışlarım neler olmuş? Yanlışsız olmaz mıydı? Ya bundan sonrası…?

Gelen yılda eğer ömrüm varsa, neleri daha kâmil yapabilirim? Eğer ömrüm yoksa ahirete gitmeye hazır mıyım? Ölüm meleği “haydi gidiyoruz!” dediğinde şaşırıp kalacak mıyım? “Peki!” diyebilecek miyim? Plânlarımı gideceğim yolun uzunluğuna göre mi yapmışım? Yoksa kalacağım yere göre mi? Düşüncelerimi hangisi doldurmuş?

Sevdiklerimizin ve dostlarımızın birçoğu 2023 yılında ahirete gitti diye, bu yıla darılmayalım. Emir gelince 2023 ne yapsın? Yılın başında sağlam teslim aldığı canı koruyamadı, yılın sonuna yetiştiremedi. Allah o canlara rahmet eylesin. Âmin

Şimdi Gör Kendini

Muhasebe eleği önemli! Biz yapmazsak yarın mahşerde Cenab-ı Allah yapacak. O zaman geriye dönüşümüz olmayacak! Ama şimdi var! O zaman pişmanlık çare etmeyecek. Ama şimdi eder! O zaman hatalarını telafi edecek fırsatın olmayacak. Ama şimdi var! O zaman kendini yeniden ele alacak ve ıslah edecek vaktin olmayacak! Ama şimdi var. O zaman eyvah demeye hakkın olmayacak! Ama şimdi var!

Gel; o zaman gelmeden gör görmediklerini, gör görmek istemediklerini, gör kendini! O zaman gelmeden ıslah et nefsini. Eyvahların işe yarasın!

Orada eyvahların işe yaramaz. Kur’ân oradaki eyvahlardan şöyle bahsediyor:

“Onlardan birine ölüm gelince: "Rabbim! Beni geri çevir, belki, yapmadan bıraktığımı tamamlar, salih ameller işlerim" der. Hayır; bu, sadece onun söylediği boş laftır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten alıkoyan bir berzah vardır.”2

Biten yılın hayırla bitmesini, gelen yılın hayırla gelmesini Cenab-ı Hak’tan dilerim.

Dipnotlar:

1- Tirmizi, Kıyamet, 1, IV, 612; Mecmau’z-zevaid, 10/346)

2- Mü’mimun Suresi: 99, 100; Bakınız: Secde Suresi: 32; En’am Suresi: 27, 28; Fatır Suresi: 37