"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Yeni bir yıla girerken

Süleyman KÖSMENE
01 Ocak 2024, Pazartesi
Bir Yılın Muhasebesini Yapalım

Korkulu, kaygılı, sıkıntılı bir yılı geride bırakıyoruz. Miladi 2023, hicri 1445 Yılı korkusuyla, kaygısıyla tarihe geçecek.  

Bir yılın muhasebesini yapalım derim. Neler planladık, neler yaptık? Neler düşledik, nelere sahip olduk? Neler umduk, neler bulduk? 

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuyor mu: “Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle neler yaptığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, gençliğini nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz”1

Kıyamet gününde başımızı dik tutacak işler yapmış mıyız? Yoksa başımızı eğdirecek şeylere mi karışmışız; buna bir bakalım. Bir yılımız nerede tükenmiş, sevap-günah dengemiz, helal-haram dengemiz nasılmış; bir bakalım. Bir yıl bir yıl derken… Ömrü de yiyip bitireceğiz bir gün! Ona gün mü var, günler mi var, ay mı var, aylar mı var, yıl mı var, yıllar mı var; bilmeyiz. Ama bir gün, hesapta olmayan bir anda ölüm meleğinin geleceği kesin! 

Yılın başında kimler vardı, sonuna kimler yetişti, kimler bizi bıraktı, ahirete gitti?        

Sen Emredileni Yap 

Plânlarımızın, düşlerimizin, umduklarımızın, beklentilerimizin birçoğu gerçekleşmedi diye 2023’e kızmayalım. Onların çoğu zaten bu dünyaya sığışmaz. Biz plânlarımızı, beklentilerimizi hayallerimize göre kurguluyoruz Hayallerimiz ise dünyaya göre değil, Cennet’e göre tasarlanmış! Dünyaya ondan yerleşemiyor. Biz onu dünyaya yerleştirmeye çabalıyoruz. Uymaması, dünyaya sığmaması, kabından taşması bundan…

Sen emredileni yap! Hayallerin, duyguların, arzuların memnun edilecek, merak etme! 

Muhasebe eden geriye dönüp bakar. Neler yapmışım, neleri neden yanlış yapmışım? Neleri yapmamışım? Yanlışlarım neler olmuş? Yanlışsız olmaz mıydı? Ya bundan sonrası…?

Gelen yılda eğer ömrüm varsa, neleri daha kâmil yapabilirim? Eğer ömrüm yoksa ahirete gitmeye hazır mıyım? Ölüm meleği “haydi gidiyoruz!” dediğinde şaşırıp kalacak mıyım? “Peki!” diyebilecek miyim? Plânlarımı gideceğim yolun uzunluğuna göre mi yapmışım? Yoksa kalacağım yere göre mi? Düşüncelerimi hangisi doldurmuş?

Sevdiklerimizin ve dostlarımızın birçoğu 2023 yılında ahirete gitti diye, bu yıla darılmayalım. Emir gelince 2023 ne yapsın? Yılın başında sağlam teslim aldığı canı koruyamadı, yılın sonuna yetiştiremedi. Allah o canlara rahmet eylesin. Âmin       

Şimdi Gör Kendini

Muhasebe eleği önemli! Biz yapmazsak yarın mahşerde Cenab-ı Allah yapacak. O zaman geriye dönüşümüz olmayacak! Ama şimdi var! O zaman pişmanlık çare etmeyecek. Ama şimdi eder! O zaman hatalarını telafi edecek fırsatın olmayacak. Ama şimdi var! O zaman kendini yeniden ele alacak ve ıslah edecek vaktin olmayacak! Ama şimdi var. O zaman eyvah demeye hakkın olmayacak! Ama şimdi var! 

Gel; o zaman gelmeden gör görmediklerini, gör görmek istemediklerini, gör kendini! O zaman gelmeden ıslah et nefsini. Eyvahların işe yarasın!  

Orada eyvahların işe yaramaz. Kur’ân oradaki eyvahlardan şöyle bahsediyor:

 “Onlardan birine ölüm gelince: "Rabbim! Beni geri çevir, belki, yapmadan bıraktığımı tamamlar, salih ameller işlerim" der. Hayır; bu, sadece onun söylediği boş laftır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten alıkoyan bir berzah vardır.”2

Biten yılın hayırla bitmesini, gelen yılın hayırla gelmesini Cenab-ı Hak’tan dilerim. 

Dipnotlar:  

1- Tirmizi, Kıyamet, 1, IV, 612; Mecmau’z-zevaid, 10/346)

2- Mü’mimun Suresi: 99, 100; Bakınız: Secde Suresi: 32; En’am Suresi: 27, 28; Fatır Suresi: 37

Okunma Sayısı: 357
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mahmud Abbas: Ne pahasına olursa olsun topraklarımızdan göç etmeyeceğiz

    Gazzeli küçük kız dünyaya seslendi

    Herkes hukuka uymak zorunda

    Kurallara uyulmadı

    Yeni yılda insanlık kazansın

    İsrail, Gazze'deki 5 tugayını geri çekiyor

    4 milyon dolar alacaklardı

    Kumarı oynatan kazanır, peki ya teşvik eden?

    Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp 7 personeli 43 gündür bulunmadı

    Yoksulluk sınırı 47 bini geçti

    Vergi ve harçlara yüzde 58.46 zam

    Gazze'de 65 bin konut tamamen yıkıldı

    BM: Gazze yiyecek temin etme konusunda çaresiz

    Seçim süreci başlıyor

    8 yaşındaki ikiz kardeşler de İsrail tarafından ''doğum günlerinde'' katledildi

    Son 24 saatte 150 Filistinli daha şehit edildi

    Sayaçların tamir ve ayar ücretlerine de zam geldi

    Yoksulluk sınırı 47 bin TL’yi aştı

    BM: Orta Doğu’daki durum alarm verici

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kurallara uyulmadı
    Genel

    4 milyon dolar alacaklardı
    Genel

    Herkes hukuka uymak zorunda
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni bir yıla girerken
    Osman ZENGİN

    Bugün, milâdî senenin ilk günü
    Ali FERŞADOĞLU

    Said Nursi’nin eserleri okunmadan gerçek “siyaset bilimci” olunamaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ahmet Tevfik İleri
    Rukiye Anar

    Mümin ile Müslüman arasındaki fark
    Yeni Asya'dan Size

    2023’te Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.