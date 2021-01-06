Yeni yılımız şifaya vesile olsun

Bizim Aile Dergisi 372. sayısında “2021 şifa yılı olsun” diyor.

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, 2021 yılının Ocak sayısında “Hastalar Risalesi tahlili” yapıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte alemimize daha çok giren hastalıklara şifa olması temennisiyle, 2021 yılının ilk kapak konusu “Hastalar Risalesi Tahlili” olarak belirlendi. Bediüzzaman’ın, Kur’ân eczanesinden manevî bir reçete olarak sunduğu Hastalar Risalesi anlatılıyor. Ve hastalara ihtiyaç duydukları teselliyi ve şifayı veriyor.

“Din eğitimi yaşayarak verilmeli”

Kapak dosyamızda Tuba Eren, “Ummandan süzülen teselli-i hakikat: Hastalar Risalesi” yazısıyla hastalığın mahiyetini ve Hastalar Risalesi’nin tesirini anlatıyor. Op. Dr. Aytekin Coşkun, “Yeni bakışla Hastalar Risalesi” yazısında, devaların hastalar üzerindeki olumlu etkisini ve gözlemlerini paylaşıyor. Neuro Format Kurucusu Barış Muslu ile, “Düşünce yoluyla tedavi mümkün mü?” başlıklı bir röportajda, yaşanılan travmaların da hastalıklara götürebileceğini öğrendik.

“Nedir bu SMA?”

Psikolog Ayşenur Aydoğdu Akten, “Nedir bu SMA?” yazısıyla masum çocukların kalıtsal hastalığına dikkat çekiyor ve büyük bir farkındalık oluşturuyor.

Dergimizin Dağarcık bölümü de yine renkli muhtevalar sunmaya devam ediyor. Bu ay, Lezzetli Tarifler’de Acı Badem Kurabiyesi, El Emeğim’de kapı süsü, Beslenme sayfamızda yeni yılda uygulayabileceğimiz sağlıklı tavsiyeler var. Esma-i Hüsna, Kitaplığımızdan ve Bulmaca sayfalarımızı da yepyeni muhteva ile istifadenize sunuyoruz. İyi okumalar…