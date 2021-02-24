yeniasyakitap.com’un özel kampanyasına büyük ilgi

yeniasyakitap.com’un gazetemizin yıldönümüne özel olarak düzenlediği kampanya yoğun ilgi gördü.

Gazetemiz ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarla duyurularının yapıldığı kampanya 21 Şubat’ta 24 saat ile sınırlandırılmıştı. Belirlenen saatler içerisinde yeniasyakitap.com adresli sitemize girerek 110 TL tutarında alışveriş yapan herkese, manevî değeri de çok yüksek olan özel baskılı Asâ-yı Mûsa hediye edildi. Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın, gösterilen ilgi için okurlara teşekkür ederek, özel günlerde bu kampanyaların devam edeceğini belirtti. Aydın ''Özellikle 23 Mart’ta yapmayı düşündüğümüz yeni bir kampanya ile daha da ilgi çekeceğimizi düşünüyoruz.'' dedi.

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