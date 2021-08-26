"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Barla’dan Çam Dağı’na

Ümmiye İlhan
26 Ağustos 2021, Perşembe
Daha önceki yazımızda Cennet Bahçesindeki hissiyatımı yazmıştım.

Şimdi ise, sadâkatle, samimiyetle, sabırla, ciddiyetle, ihlâsla iman hakikatlerine hizmet eden, Risale-i Nurlar’ın saff-ı evvel kahraman hadimlerini ziyarete gidiyoruz. 

Kabristan, Barla’nın yüksekçe bir yerinde, tepede. Ne mutlu onlara ki, kabristana her gittiğimizde gördüğümüz ve şahit olduğumuz bir manzara; ziyaretçilerin birileri geliyor, birileri gidiyor. Bu da bize gösteriyor ve hatırlatıyor ki iman hakikatlerine zor zamanlarda, zor şartlarda hizmetkâr olmanın mükâfatı da büyük oluyor. Biz de bu düşünceler içinde okumalarımızı okuyup duâlarımızı edip hediyelerimizi takdim ettikten sonra oradan ayrılıyoruz.

Üstadımızın kaldığı evleri ziyaret edip dersimizi de okuduktan sonra, Üstadın övgüyle bahsettiği, “Hulusi-i Sani” dediği, Bedre Köyü’ndeki Sabri Abinin ve hanımının kabirlerini de ziyaret ediyor ve Çam Dağı’na diye yola çıkıyoruz. Birden hesapta olmayan, bir mektupta bahsi geçen, Karacaahmet, Bağören (İlama) Köyü yol ayrımından içeri giriyoruz. 100 metre ileride ardıç ağaçları arasında üstü açık Karaca Ahmet Türbesi’ni ziyaret ediyoruz  Allah kabul etsin, mekânları Cennet olsun diyerek yolumuza devam. İstikamet Çam Dağı.

Daha önceleri toprak olan yollar, şimdi taş döşeli. Rahat bir şekilde çıkılıyor, ama size şunu düşündürüyor: Peki Üstadımız bu kadar yüksek ve uzak bir yere nasıl çıkmış? Nasıl gelmiş? O zaman araba yolu yok diye bizlere derhatır ettiriyor, düşündürüyor. Şimdi ise arabalar Çam Dağı’nın eteklerine kadar geliyor. Orada oturup çay kahve içilebilen yer de var. Çam Dağı’na yürüyerek çıkılacak kısmında da düzenlemeler yapılmış, tamamen tabiî ağaçlardan bazı yerlere merdivenler yapılmış, kavisli olmasından çıkışı kolaylaştırıyor, aynı zamanda yorulduğunda oturulabilecek masalar da koyulmuş, iyi düşünmüşler, Allah razı olsun. Zirveye çıktığında insanda yorgunluk kalmıyor zaten, iyi ki de çıkmışım dedirtiyor. 

O manzara, Üstadımızın sözünü hatırlatıyor: “Ben bu mekânları Yıldız Sarayı’na değişmem...” Haklısın Üstadım dedirtiyor insana. Kâinatın Yaratıcısının yarattığı muhteşem, mükemmel, müzeyyen, sergileri, tefekkürnameleri insanların yaptığı saraylarla değişmek, yine Üstadımızın bizlere Risale-i Nurlar’da sıkça güneş örneği verdiği gibi, güneşin ısısını, ışığını, aydınlığını, yerdeki lambaların ısısı, ışığı, aydınlığıyla değişmek gibi olduğunu, Üstadımızin yine bize bir cümleyle çok büyük dersler verdiğini Çam Dağı’nda hissedebiliyorsunuz. Rabbim Üstadımızdan ebediyyen razı olsun diyorsunuz.

Rüzgârın nesimiyle, çam ağaçlarının hemhemeleriyle birlikte 3. Mektubu tefekkürle okuyoruz. Üstadımızın söylemiş olduğu her bir kelime hakikatlerle dolu define sandukçalar. Rabbim Risale-i Nurlar’ı okuyabilmeyi, okuduğumuzu anlayabilmeyi, anladığımızı hayatımıza geçirebilmeyi, hakikat dolu sandukçalardan istifade edip  nasiplenebilmeyi bizlere, evlâtlarımıza ve bütün ümmet-i Muhammed’e (asm) nasip eylesin inşaallah. Amin.

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faturalar cep yakıyor

    12 milyon kişi bugüne de işsiz uyandı

    AKP memurun canına okuyor

    Dördüncü pike gidiyoruz

    Özel okullar eriyor

    1 trilyon dolara niye çıkamadık?

    'Dijitalzedelere 6 altın öneri'

    Bu tiyatroyu kaçıncı kez seyrediyoruz?

    Memur yine geçim derdiyle baş başa bırakıldı

    'TSK unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandı'

    Türkiye'de 19 bin 970 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Merkel: Taliban ile diyalog devam etmeli

    Pentagon: Kabil Havalimanı'nda sorumluluğumuz yok

    BM'den uluslararası topluma Yemen için acil fon çağrısı

    ABD, Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 82 bin 300 kişiyi tahliye etti

    Hukuka aykırı

    Arap ülkeleri IMF'den 37,3 milyar dolar aldı

    Risk haritasındaki "kırmızı" renkli tek il Şanlıurfa oldu

    Dünya Bankası Afganistan yardımlarını durdurma kararı verdi

    Memur zammında hayal kırıklığı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yassıada skandalı
    MUSTAFA BALIKÇI

    Zulüm kemâle erince
    Ali FERŞADOĞLU

    Süfyanizm her şeyi musallat eder!
    Genel

    Faturalar cep yakıyor
    Ahmet BATTAL

    Sağduyu ses vermeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Allah insanı ne için mi yarattı?
    Faruk ÇAKIR

    İdarecileri yanıltmayalım
    Cevher İLHAN

    “Ecnebilerin sığınmacı plânı”na taşeronluk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.