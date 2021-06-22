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22 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Nesl-i âtî gençliği

Ümmü Gülsüm Ateş
22 Haziran 2021, Salı
Gençlerimiz…

Onlar nesl-i âtî… Peki, onlarla olan iletişimimiz nasıl? Dünyalarına ne kadar yakınız? Eğitimciler ve ebeveynler olarak iletişim için nasıl bir yol izlemeliyiz? Nerden başlamalıyız? İletişimdeki pozitif yaklaşımı nasıl yakalamalıyız? Bu ve benzeri birçok sorunun cevabını eğitimci- yazar Sebahattin Yaşar’ın kaleme aldığı, Yeni Asya Neşriyattan çıkan “Pozitif Gençlik” ve “Pozitif Pencere” kitabında buluyoruz. Sizlere sunacağımız soru- cevap ve maddeler sadece bir demet… Mütebâkîsi kitapların sayfaları arasında sizleri bekliyor. Buyurunuz…

Pozitif Gençlik

1) Gençlerle nasıl iletişim kurabiliriz?

İletişime kapalı gözükenlerin ilgiye, sevgiye daha fazla muhtaç oldukları anlaşılıyor. Gençlere cümle kurmadan önce iyice düşünülmelidir. Her gencin kendisine iletilen sözlere karşı direnci aynı değildir.

Gençlik ancak pozitiflikle motive edilebilir.

2) Gençler büyüklerden neler ister?

En önemli şey kendilerinin ciddiye alınmsıdır. Gençleri yok sayan hiçbir yaklaşım, gençlere ulaşma konusunda başarılı olmayacaktır. Gençlerle bir şeyler paylaşılmak isteniyorsa; mutlaka önce onlarla ciddî bir iletişim kurmak gerekecektir. Onlar açısından en önemli şey, kendilerini dışlamayan bir yaklaşıma olan ihtiyaçlardır.

3) Gençler eğitimcilerden neler ister?

Bilginin en etkili dokunuşu da seslendirmektir. Eğitimci bir işaret levhası gibidir. Eğitimci sadece konuşan değil aynı zamanda konuştuklarını uygulayan bir modeldir. Gençler ihmale gelmez.

Her genç ayrı bir ders gibidir. 

4) Gençlere rol model olunmalı.

Gençler için en önemli şeylerden birisi karşılaşacağı davranışlarda bir rol modelinin bulunmasıdır. 

Sevmek genci hayata bağlayan en güçlü faktördür. Eğitimcilik çok özel bir durumdur. Eğitimci detaylı çalışandır. Mantıkî alt yapısı oluşturduğu takdir de gencin hakikati kabul etmesi çok daha kolaydır.

Pozitif Pencere

1) İnsanın kabiliyetleri nasıl inkişaf eder?

Gençlikte insan ne ile meşgul olursa istidatları onda inkişaf eder.

2) Eğitimci yaşadığı hayat tecrübelerini gençlerle paylaşmalıdır.

Gençlerin imanlı yetiştirilmesi İslâm’ın geleceği açısından çok önemlidir. Gençlerin aslında farklı bakış açılarına ihtiyaçlarının olduğunu farkına varmak, bu bakış açılarını onlara sunmak mühimdir.

Pozitif gençlere sahip olabilmek için eğitimcilerin çok güçlü bir pozitif enerjiyle yüklü olması gerekmektir. Olaylara pozitif bakabilmek, Yaratıcıyla bağlantılı daha hikmetli nazarları onlara sesli okumak, gençlerin ufuklarını açacaktır. Eğitimciler aslında yeis değil de hep ümit verici olmalıdır. Ümit insanı pozitifleştiren bir kavramdır. Her bir genç sevildiğini hissetmesi çok önemlidir. Buna örnek olarak gençlere küçük iltifatlar etmeyi verebiliriz.

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