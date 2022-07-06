80’li ve 90’lı yıllarda kadın dergileri

Seksen ihtilali sonrası ülkemiz üniversitelerinde ve kamusal alanda uygulanan başörtüsü yasağı; beraberinde okulu bırakanları, okuldan uzaklaştırılanları, işinden ayrılanları, kovulanları getirdi.

Komşumuz İran’da adına İslâm Devrimi denilen olaylar akabindeki gelişmeler de ülkemizin sosyopolitik yapısını ve günlük hayatı etkiledi.

Feminizm akımının yayılmaya başladığı bu dönemde kadın ve aile ile ilgili bir çok mesele medyada tartışıldı.

Kadın dergileri bu konuda kadınların fikirlerini yazarak seslerini duyurduğu önemli bir platform olarak ortaya çıktı.

Bizim Aile de böyle bir ortamda, 1988 Ocak ayında yayına başladı. Yayın hayatında 34. yılda. Kıyamete kadar da neşriyat hizmetine devam edecek inşallah.

Genç araştırmacıların zaman zaman yakın geçmişte neşredilen hanım dergileri üzerine çalışmalarını medyadan okumaktayız. Bazen dergimize de ulaşarak bizden bilgi almakta, çalışmalarını zenginleştirmekteler. Bazen de okuyucularımız yayınlarımız ile ilgili çalışmalardan bizleri haberdar etmekte. Zaten yayınlarımız büyük bir aile olan şahs-ı manevinin sesi hükmünde

Netice itibariyle bu çalışmalar şüphesiz dergimizin şahs-ı manevinin aynası olarak geleceğe intikal etmesi açısından çok önemli.

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Yeni bir tez…

Bu çalışmalardan biri 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda Asiye Yücel tarafından hazırlanmış. Tez danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı İnal yapmış, Samsun’da 2019 yılında yayınlanmış. YÖK’ün veritabanında bulunuyor. Tez “İslamcı Söylemde Kadın İmgesi: Kadın ve Aile Dergisi Örneği” başlığını taşıyor. İnternetten ulaşarak okuyabilirsiniz. Çalışma 1985-1998 yılları arasında çıkan Kadın ve Aile dergisi üzerine. Kadın ve Aile dergisi şu anda yayın hayatında değil.

Kadın dergilerine mukayeseli bakış

Tez o yıllarda çıkan tüm kadın dergilerini yayın politikası açısından ana hatları ile ele alıyor. Çalışmada İslâmî kadın dergileri olarak: “Kadın ve Aile” merkezde olmak üzere “Mektup”, “Bizim Aile” ve “Altınoluk” incelenmiş.

Dergilerin bazı sayılarından pasajların da bulunduğu tezi okurken çağın problemlerine getirdiği ortak ve farklı çözüm yollarını da mukayese imkânı buluyorsunuz. Sözgelimi “İslâm’da cihad kavramı”na bakış açılarını makale alıntıları ışığında öğreniyorsunuz.

Beri yanda feminizm ya da materyalist felsefenin yayın politikasını belirlediği (çoğu Batı yayınlarından tercüme veya adapte diyebileceğimiz) Elele, Kadınca ve Cosmopolitan dergilerinden de alıntılar yapılarak dergiler arası mukayese yapma imkânı sağlanmış.