Ailem cennetim cennetim ailem

İstanbul Yeni Asya Hanımları olarak 2023-2024 döneminde çalışma konumuz aileydi. Yedi ayrı masada 24 alt başlık ile aile konusunu ekipler olarak çalıştık.

Aile seminerleri dizimizin 7. son halkası 26 Mayıs Pazar günü İstanbul Yeni Asya Vakfında gerçekleşti. Gebze, İzmit ve Bursa’dan da misafirlerimiz programımıza iştirak ettiler.

Program Gülnur Tercan sunuculuğunda aşir ve açış konuşması ile başladı. Slayt gösterimi yedi masanın yıl içindeki çalışmalarından kareler ihtiva ediyordu. 17. Risale-i Nur Kongresi için özel yapılan masa çalışmaları da slaytta yer alıyordu. Ayrıca aile konulu sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Ailem Cennetim başlığı Ayşenur Yaşar, Çocuğun ailedeki yeri konusu Zeynep Aksoy, Hissiyatın menbaı çalışması F.Nur Hacınebioğlu tarafından sunuldu. Yeni Asya Neşriyattan kitapların da sergilendiği programımız yemek ve çay ikramıyla sona erdi.

AiLEM CENNETiMDiR

“Ailem Cennetimdir” başlığı altında ahirete imanın aile hayatına etkileri üzerinde duruldu. Vefadarâne hürmet, samimi ciddi fedakârâne merhamet, Muhammedî bir muhabbet kavramlarının Risale-i Nur Külliyatındaki açılımlarını dinlemek gerçekten keyifliydi.

Âlem, muhabbet üzerine kurulmuş olduğundan ailede de muhabbet önemliydi. Muhabbetler Allah namına olmalıydı.

ÇOCUĞUN AiLEDEKi YERi

‘Her tohum meyve için atılır’ cümlesi evlilik kurumunun gelecek nesiller için önemini vurguluyordu. ‘Çocuğun üç ebeveyni vardır: Annesi, babası ve ana babası arasındaki iletişim’ hal lisanının önemini belirtiyordu. Kur’an ayetlerinde ve hadislerde Risale-i Nur Külliyatında çocuk ile ilgili bölümleri birlikte tefekkür etmek keyifliydi.

Not alabildiğim hadislerden seçmeler yapayım:

‘’Diline hakim olan, evinde çoluk çocuğuyla bulunmaktan zevk duyan ve günahlarına ağlayan kimseye müjdeler olsun.”

‘’Çocuk ve yağmur sesi Allah’ı hatırlatır.’’

HİSSİYATIN MENBAI

Tarih boyu insan hislerini felsefe ya da nübüvvet yönlendirmiştir. Hislerimizi Kur’an ve hadis filtresinden geçirmek gerekir. Çocuğumuzu, ana babamızı seçemiyoruz. Allah’ın takdirine rıza göstermek, birbirimizle muhatap olurken O’nun rızasını asıl almak gerekir. Hislerimizi hayra yönlendirme konusunda Risale-i Nur asrın ihtiyaçlarına cevap veren bir Kuran tefsiridir.

HÜLASA

Hayatın içinden istişare edilerek seçilen bir konunun Kur’an, hadis ve Risale-i Nurdan açılımlarını arkadaşlarımızla birlikte müzakere ederek araştırmak, incelemek, notlar almak, sunumlar hazırlamak herkesten önce kişinin kendi nefis terbiyesi için önemlidir, faydalıdır, etkilidir. Tavsiye edilir.

Not: Bizim Aile dergimizde sunum metinleri sırayla yayına hazırlanacak. Daha detaylı olarak dergimizden makaleleri takip edebilirsiniz.