"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Ailem cennetim cennetim ailem

Yasemin GÜLEÇYÜZ
29 Mayıs 2024, Çarşamba
İstanbul Yeni Asya Hanımları olarak 2023-2024 döneminde çalışma konumuz aileydi. Yedi ayrı masada 24 alt başlık ile aile konusunu ekipler olarak çalıştık.

Aile seminerleri dizimizin 7. son halkası 26 Mayıs Pazar günü İstanbul Yeni Asya Vakfında gerçekleşti. Gebze, İzmit ve Bursa’dan da misafirlerimiz programımıza iştirak ettiler. 

Program Gülnur Tercan sunuculuğunda aşir ve açış konuşması ile başladı. Slayt gösterimi yedi masanın yıl içindeki çalışmalarından kareler ihtiva ediyordu. 17. Risale-i Nur Kongresi için özel yapılan masa çalışmaları da slaytta yer alıyordu. Ayrıca aile konulu sinevizyon gösterimi de yapıldı.  

Ailem Cennetim başlığı Ayşenur Yaşar, Çocuğun ailedeki yeri konusu Zeynep Aksoy, Hissiyatın menbaı çalışması F.Nur Hacınebioğlu tarafından sunuldu. Yeni Asya Neşriyattan kitapların da sergilendiği programımız yemek ve çay ikramıyla sona erdi. 

AiLEM CENNETiMDiR 

“Ailem Cennetimdir” başlığı altında ahirete imanın aile hayatına etkileri üzerinde duruldu. Vefadarâne hürmet, samimi ciddi fedakârâne merhamet, Muhammedî bir muhabbet kavramlarının Risale-i Nur Külliyatındaki açılımlarını dinlemek gerçekten keyifliydi.

Âlem, muhabbet üzerine kurulmuş olduğundan ailede de muhabbet önemliydi. Muhabbetler Allah namına olmalıydı.  

ÇOCUĞUN AiLEDEKi YERi

‘Her tohum meyve için atılır’ cümlesi evlilik kurumunun gelecek nesiller için önemini vurguluyordu. ‘Çocuğun üç ebeveyni vardır: Annesi, babası ve ana babası arasındaki iletişim’ hal lisanının önemini belirtiyordu. Kur’an ayetlerinde ve hadislerde Risale-i Nur Külliyatında çocuk ile ilgili bölümleri birlikte tefekkür etmek keyifliydi. 

Not alabildiğim hadislerden seçmeler yapayım:

‘’Diline hakim olan, evinde çoluk çocuğuyla bulunmaktan zevk duyan ve günahlarına ağlayan kimseye müjdeler olsun.”

‘’Çocuk ve yağmur sesi Allah’ı hatırlatır.’’

HİSSİYATIN MENBAI

Tarih boyu insan hislerini felsefe ya da nübüvvet yönlendirmiştir. Hislerimizi Kur’an ve hadis filtresinden geçirmek gerekir. Çocuğumuzu, ana babamızı seçemiyoruz. Allah’ın takdirine rıza göstermek, birbirimizle muhatap olurken O’nun rızasını asıl almak gerekir. Hislerimizi hayra yönlendirme konusunda Risale-i Nur asrın ihtiyaçlarına cevap veren bir Kuran tefsiridir. 

HÜLASA

Hayatın içinden istişare edilerek seçilen bir konunun Kur’an, hadis ve Risale-i Nurdan açılımlarını arkadaşlarımızla birlikte müzakere ederek araştırmak, incelemek, notlar almak, sunumlar hazırlamak herkesten önce kişinin kendi nefis terbiyesi için önemlidir, faydalıdır, etkilidir. Tavsiye edilir.

Not: Bizim Aile dergimizde sunum metinleri sırayla yayına hazırlanacak. Daha detaylı olarak dergimizden makaleleri takip edebilirsiniz.

Okunma Sayısı: 391
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vahşete tepki yağıyor

    Araç kiralamaya tasarruf yok

    Netanyahu da “trajik hata” dedi

    AB’den İsrail’e: Divan kararlarına uy

    Avusturya’da ırkçılık raporu: Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı yapıldı

    Trump’tan U dönüşü: Filistin eylemlerini bastıracağım

    Sadece bina yenilemekle olmaz

    Trump’tan U dönüşü: Filistin eylemlerini bastıracağım

    Sağlam binalar için eksiksiz denetim

    Refah'ta doğum hastanesi dışındaki tüm hastaneler hizmet dışı

    Somali’de sel: 37 binden fazla öğrencinin eğitimine ara verildi

    Filistin, devlet olarak İspanya tarafından resmen tanındı

    "Tedarik edilen silahlarla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olması gerekir"

    Gazze’nin kuzeyinde “kıtlık uyarısı”

    İsrail saldırılarını durdurmak zorunda

    Bayram öncesi otobüslerde bilet telaşı

    Gazze’de öldürülen gazeteciler için UCM’ye başvuru

    Kendimizden utanmalıyız

    Filistin’e desteği arttırmalıyız

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM ve Yargıtay Başkanlarına
    Risale-i Nur'dan

    Kevser Sûresinde İstanbul’un fethine işaret
    Ahmet BATTAL

    Demokrasiler ve istihbarat teşkilatları
    Faruk ÇAKIR

    Önce ailenin yıkımını durdurun!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailem cennetim cennetim ailem
    Ali FERŞADOĞLU

    Vatandaş geçimi, iktidar seçimi kaybetti!..
    Genel

    Netanyahu da “trajik hata” dedi
    Şükrü BULUT

    Neoliberallerin (Sosyal Marksistlerin) inişi devam ediyor...
    Abdil YILDIRIM

    Kolay mı insan olmak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.