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28 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Bir muhabbet düğümü

Yasemin GÜLEÇYÜZ
28 Ağustos 2019, Çarşamba
‘’Huzur bulmanız için size kendi türünüzden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun âyetlerindendir.’’ (Rum Sûresi, 21.)

Önceleri birbirini tanımaz iki kişinin eş olduklarında meydana gelen sevgi ve merhamet muhteşem bir rahmet delilidir. Âyette de eşler arasındaki sevgi ve merhamet yani huzur Rabbimizin varlığının şahitlerinden biri olarak sunulur. Bozulmamış fıtratta olması gereken tablo budur. Kur’ân âyetlerinde, Peygamberimizin (asm) hadislerinde bu tabloyu tasdik eden onlarca âyet ve hadis vardır.  

Eşler fıtrattan uzaklaşınca sevgi ve merhametin yerini nefret ve acımasızlık huzurun yerini de  cinnet ve cinayet alır. 

DÜĞÜN-DÜĞÜM-DÜĞME

Kelimelerin etimolojik yapısını inceleyen bir sosyal hesapta bu üç kelimenin aynı kökten geldiğini öğrenmiştim. Birleşen, bütünleyen, tamamlayan anlamlarını muhtevasında taşıyan farklı kelimeler...

Kadını ve erkeği yaradılış özelliklerinden uzaklaştıran ahirzaman fırtınalarında düğünler de  nasibini alıyor. Bir peri masalını andıran düğün törenleri güç, para ve şatafatın vitrini olarak kurgulanıyor. 

Evlilik merasimlerinde prens ve prensesleri andıran çiftler artık düğün borçları bile bitmeden soluğu adliye koridorlarında alıyor. Yapılan son hukukî düzenlemeler boşanmayı kolaylaştırıyor. Kadını bir ay bile evli kalsa ‘süresiz nafaka’ hakkıyla küçük bir servete kavuşturabiliyor. Eğer çocuk da varsa arada işler daha da zorlaşıyor. Kimi zaman erkeğin evin 100-150 metre yakınına yaklaşmasının yasaklanması özellikle hayatının merkezine ‘güç gösterisi’ni yerleştiren erkekleri çılgına çeviriyor. Cinnet ve cinayet olaylarının sayısı gittikçe artıyor. 

Hukukî düzenlemelerin evliliği de boşanmayı da bütünleyici tamamlayıcı değerlendirmesi gerekir. İstanbul Sözleşmesi gibi toplumsal yapımıza uymayan Batı’dan aynen kopyalanmış hukukî yaptırımlar cinneti de cinayetleri de arttırır...

EVLİLİK OKULLARI

Düğün hazırlıkları tatlı telâşlar... Ama bundan çok daha önemlisi ve hayatî olanı evliliğe hazırlanmak. Uzmanlar araba ehliyeti almak için bile kurslara gidildiğini belirterek, hayatın en önemli evlilik olayına da her yönüyle hazırlanmak gerektiğini belirtiyorlar. Evlilik okulları, evlilik kursları düzenlenmesi ve yaygınlaştırılmasının öneminden bahsediyorlar. 

Anne, babalar, evlâtlarının düğün hazırlıkları kadar evliliğe hazırlıklı olmalarından da sorumlu aslında. Medya şiddet ve şehvet muhtevalı sabun köpüğü dizileri, biri bizi gözetliyor tarzı yarışma programlarıyla toplumdaki ahlâkî yangına körükle giderek büyük bir sorumsuzluk örneği gösteriyor. 

EMANET KAVRAMI

Kur’ân ve Sünnet merkezli aile kavramına kimi çevreler o kadar uzak ki ‘’Kadınlar size emanettir’’ sözünden rahatsız olup ‘’emanet söylemi terk edilmeli’’ diyebiliyor. 

Oysa ki, İslâmdaki emanet kavramı birşeyin size ait olmadığını sizin mülkünüz olmadığını ifade etmek için kullanılır. Yani kadınlar sizin malınız değildir, sahibi değilsiniz, istediğiniz gibi muamele edemezsiniz demektir.

HÜLÂSA

Görünen o ki, aslî kaynaklarımızla ilgili bilgi sahibi olmaktan uzak, okuma özürlü bir hayat tarzı hem aile hem de toplum hayatına kaos getirir. Kadını da erkeği de fıtratından uzaklaştırır.

Aslî kaynaklarımız olan Kur’ân, Sünnet ve kâinat kitabı bize hangi maksatla nereden gelip nereye gittiğimizin sırlarını anlatır. Bu sırlar aileye ve topluma huzur ve ahenk getirir.

Aile ve toplumdaki her konunun bu sırlarla derin ilgisi vardır. 

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