202 ülkeden 40 milyon ziyaretçi

İnternetteki dilimiz olan portalımız için geçen yıl paylaştığımız bilgi “30 milyonu aşkın kullanıcı 237 milyon sayfa görüntülenmesine ulaştı” şeklindeydi.

İnternet Haber Müdürümüz Yasin Kuvvetli’nin derlediği ve 20 Şubat’taki online programda aktardığımız güncellenmiş bilgilere göre ise son durum şöyle:

- Haber portalı olarak 24 saatlik anlık haber paylaşımı özelliğiyle 7 yıldır hizmet veren www.yeniasya.com.tr ‘yi ziyaret eden 40 milyona yaklaşan kullanıcı 263 milyon sayfa görüntülenmesine ulaştı.

- Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci dijital platformların önemini bir defa daha ortaya çıkarırken pandemi sürecinde 11 milyona yaklaşan kullanıcı haber portalımızı ziyaret ederek, 72 milyona yaklaşan sayfa tıklaması ile www.yeniasya.com.tr ‘deki haber, köşe yazısı, röportaj, dizi, foto galeri, gezi yazısı vb. kategorilerinden istifade etti.

- 2 yıllık pandemi sürecinde ziyaretçilerin % 84.5’lik oranla büyük bir kısmı sitemizi ilk kez ziyaret eden kullanıcılardan oluştu.

- Pandemi sürecinde sitemizi ziyaret eden kullanıcıların % 53’ü erkek, % 46’sı kadın.

- Sitemizi en çok ziyaret eden yaş aralığı 25-34 olup oranı % 29.36. Sonrasında 35-44 yaş aralığı % 21.89, 18-24 yaş aralığı % 18.28, 45-54 yaş aralığı % 15.15, 55-64 yaş aralığı % 10.33, 65 ve üzeri yaş aralığında % 4.99 oranında ziyaretçi gözlemlendi.

- Yaş gruplarının ziyaretleri değerlendirildiğinde % 70’ten fazla ziyaretçinin 18-44 yaş aralığında olduğu ve portalımızın genç kullanıcılara ulaşma noktasında da önemli mesafe kat ettiği görülüyor.

- Pandemi sürecinde sitemizi ziyaret eden kullanıcıların % 76.14’ü mobil cihazlar ile, % 22.41’i masa üstü cihazlar ile, % 1.44’ü de tabletler ile sitemize giriş yaptı.

İnternet haber portalımıza giriş yapılan 202 ülkenin bir kısmı şunlar:

Almanya, ABD, Fransa, Hollanda, Norveç, Azerbaycan, İngiltere, Avusturya, Belçika, Kıbrıs, İsviçre, Rusya, Kanada, Yunanistan, Avustralya, Ukrayna, İsveç, Danimarka, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Irak, Endonezya, Kazakistan, İrlanda, BAE, Çin, Kuzey Makedonya, Kırgızistan, İtalya, Gürcistan, Romanya, Malezya, Polonya, Umman, Mısır, Hindistan, Finlandiya, Katar, Özbekistan, Japonya, Kosova, İspanya, İran, Brezilya, Güney Kore, Nijerya, Singapur, Bosna-Hersek, İsrail, Arnavutluk, Cezayir, Türkmenistan, Kuveyt, Güney Afrika, Arjantin, Pakistan, Vietnam, Macaristan, Ürdün, Fas, Çekya, Sırbistan, Tanzanya, Belarus, Filipinler, Karadağ, Tayland, Ruanda, Hong Kong, Bangladeş, Tayvan, Afganistan, Kenya, Uganda, Moldova, Meksika, Sudan, Portekiz, Litvanya, Libya, Tunus, Lüksemburg, Slovakya, Hırvatistan, Lübnan, Bahreyn, Somali, Senegal, Gana, Kolombiya, Liechtenstein, Tacikistan, Fildişi Sahili, Mozambik, Malta, Yeni Zelanda, Slovenya, Letonya, Estonya...