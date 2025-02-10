21 Şubat 1970’ten 21 Şubat 2025’e

Yeni Asya, medya sahasında yayına başladığı ilk günden itibaren, daima yapıcı ve yol gösterici yayınlarda bulunmaya çalıştı. Yapılan bir dizi istişarenin ardından, “Asya’nın bahtının miftahı, meşveret ve şûrâdır.” sözlerini kendine şiar edindi.

Sizlerin de bildiği gibi yarım asırlık ömrünü tamamlayan Yeni Asya gazetesinin ilk nüshası 21 Şubat 1970’te yayınlandı. Gazetemiz, yayın hayatına Zülfikar ismiyle, haftalık gazete olarak başladı, daha sonra İhlâs ve İttihad gibi farklı isimlerle yine haftalık olarak çıkmaya devam etti. 21 Şubat 1970 yılında ise günlük gazete olarak basın hayatına Yeni Asya ismiyle adım attı. Bir tevafuk eseri olarak, Avrupa’yı Asya’ya ilk kez bağlayacak olan Boğaziçi Köprüsünün temeli de o gün atılmıştı.

Mustafa Polat imzasıyla, Yeni Asya’nın 21 Şubat 1970 tarihli ilk sayısında “Neden Yeni Asya?” sorusunun cevabının bir bölümünde şöyle deniyordu: “Yaşasın sıdk, ölsün yeis! Muhabbet devam etsin. Şûrâ kuvvet bulsun. Bütün levm ve itab ve nefret, heva ve hevese tabi olanlara olsun. Selâm ve selâmet, Hüdâ’ya tâbi olanların üstüne olsun.”

21 Şubat’ta yeni hedeflere doğru

21 Şubat 2025’i yep yeni bir tasarım ve doyurucu bir muhteva ile karşılamak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Yeniliklerimiz olacak. Detaylarını önümüzdeki hafta sizinle paylaşacağız inşallah.

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