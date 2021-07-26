31 Temmuz toplantısı

Gazetemizde çıkan duyurularda ifade edildiği gibi, Umumî Temsilciler Heyeti toplantımız önümüzdeki 31 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’daki gazete binamızda yapılacak.

1990’dan bu yana her yıl iki defa yapılagelen Temsilciler Toplantımız, 1 Kasım 2019’daki son toplantının ardından, pandemi şartları sebebiyle yapılamamıştı.

Bu sebeple, görüşülmeyi bekleyen birçok konu birikti. Cumartesi günü yapılacak toplantıda bunlar müzakere edilip neticeye bağlanacak inşaallah.

Son toplantıdan bu yana yayın hizmetlerimizle ilgili olarak yaşanan gelişmeleri kısaca özetleyecek olursak:

Pandemiyle mücadele adına uygulanan kısıtlamalar, malûm ekonomik şartlar sebebiyle zaten ciddî şekilde zorlayan sıkıntıları daha da arttırdı.

Özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde had safhaya ulaşan dağıtım problemi yüzünden, o günlerde kâğıt gazetenin basımına ara vermek mecburiyetinde kaldık.

Ama okurlarımız bu ortamda da her zamanki kararlılıkları ile gazeteye sahip çıkmaya devam ettiler. Müteşekkiriz.

Kâğıt gazetenin çıkmadığı günlerde bunu portalımızdaki PDF sayfalarıyla telâfi etmeye çalıştık.

Bu dönemde karşı karşıya kaldığımız ciddî bir sıkıntı da, tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte gazetemiz üzerindeki doğrudan ve dolaylı baskıların artması oldu.

Soruşturma, dava ve mahkûmiyetler; resmî ilan, basın kartı ve gri pasaport ambargoları; iktidar medyasında gazetemizi hedef alan trol takviyeli iftira ve kara propagandalar bunun tezahürleri oldu.

Bunlara karşı, her zamanki gibi yanımızda olan şahs-ı manevînin dua ve desteğiyle hukuk mücadelesi verdik.

Ve bu mücadeleyi de kazandık, kazanıyoruz. Yazarlarımız hakkındaki mahkûmiyet kararlarının bozulması ve farklı soruşturmalarda verilen takipsizlik kararları bunun örnekleri.

Hukuk mücadelesinde aldığımız olumlu sonuçlar, ilan ve kart gibi konularda maruz kaldığımız keyfî ve ayrımcı uygulamaları aşmamızın da yolunu açacak inşaallah.

Bu süreçteki zor şartlar kitap yayıncılığımızı da etkiledi.

Ve bu zorlukları aşma noktasında, iki farklı Külliyat versiyonunu hizmete sunmamız bize nefes aldırdı.

Lûgatçesiz büyük boy ve çanta boy Külliyatlar yoğun ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.

Büyük Cevşen ve Namaz Tesbihatı yeni tanzimleriyle okuyuculara sunuldu.

Hadis külliyatı Camiü’s-Sagîr ve İslâm Yaşar’ın Bediüzzaman Beşlemesi yeniden tanzim edilerek tekrar basıldı.

Çocuk kitaplarımıza Hayrünnisa Şen’in Harika Değerler Seti ile İsmail Tezer’in Arif’in Dünyası Seti ilave edildi.

Ahmet Battal’ın Adalet ve Hürriyet kitabı yayınlandı.

Dergilerimiz yeni ebadlarıyla yayına devam etti.

31 Temmuz toplantımızı, karşı karşıya olduğumuz zorluk ve engellerin çoğunu büyük ölçüde aştığımız, henüz aşılamayanları da aşma yoluna girdiğimiz bir ortamda yapacağız inşaallah.

Temsilcilerimizi bekliyoruz.

Not: Duyurularımızda ifade edildiği gibi, toplantımızda pandemi tedbirlerine riayet hususunda âzamî dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.