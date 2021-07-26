"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

31 Temmuz toplantısı

Yeni Asya'dan Size
26 Temmuz 2021, Pazartesi
Gazetemizde çıkan duyurularda ifade edildiği gibi, Umumî Temsilciler Heyeti toplantımız önümüzdeki 31 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’daki gazete binamızda yapılacak.

1990’dan bu yana her yıl iki defa yapılagelen Temsilciler Toplantımız, 1 Kasım 2019’daki son toplantının ardından, pandemi şartları sebebiyle yapılamamıştı.

Bu sebeple, görüşülmeyi bekleyen birçok konu birikti. Cumartesi günü yapılacak toplantıda bunlar müzakere edilip neticeye bağlanacak inşaallah.

Son toplantıdan bu yana yayın hizmetlerimizle ilgili olarak yaşanan gelişmeleri kısaca özetleyecek olursak:

Pandemiyle mücadele adına uygulanan kısıtlamalar, malûm ekonomik şartlar sebebiyle zaten ciddî şekilde zorlayan sıkıntıları daha da arttırdı.

Özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde had safhaya ulaşan dağıtım problemi yüzünden, o günlerde kâğıt gazetenin basımına ara vermek mecburiyetinde kaldık.

Ama okurlarımız bu ortamda da her zamanki kararlılıkları ile gazeteye sahip çıkmaya devam ettiler. Müteşekkiriz.

Kâğıt gazetenin çıkmadığı günlerde bunu portalımızdaki PDF sayfalarıyla telâfi etmeye çalıştık.

Bu dönemde karşı karşıya kaldığımız ciddî bir sıkıntı da, tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte gazetemiz üzerindeki doğrudan ve dolaylı baskıların artması oldu.

Soruşturma, dava ve mahkûmiyetler; resmî ilan, basın kartı ve gri pasaport ambargoları; iktidar medyasında gazetemizi hedef alan trol takviyeli iftira ve kara propagandalar bunun tezahürleri oldu.

Bunlara karşı, her zamanki gibi yanımızda olan şahs-ı manevînin dua ve desteğiyle hukuk mücadelesi verdik.

Ve bu mücadeleyi de kazandık, kazanıyoruz. Yazarlarımız hakkındaki mahkûmiyet kararlarının bozulması ve farklı soruşturmalarda verilen takipsizlik kararları bunun örnekleri.

Hukuk mücadelesinde aldığımız olumlu sonuçlar, ilan ve kart gibi konularda maruz kaldığımız keyfî ve ayrımcı uygulamaları aşmamızın da yolunu açacak inşaallah.

Bu süreçteki zor şartlar kitap yayıncılığımızı da etkiledi.

Ve bu zorlukları aşma noktasında, iki farklı Külliyat versiyonunu hizmete sunmamız bize nefes aldırdı.

Lûgatçesiz büyük boy ve çanta boy Külliyatlar yoğun ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.

Büyük Cevşen ve Namaz Tesbihatı yeni tanzimleriyle okuyuculara sunuldu.

Hadis külliyatı Camiü’s-Sagîr ve İslâm Yaşar’ın Bediüzzaman Beşlemesi yeniden tanzim edilerek tekrar basıldı.

Çocuk kitaplarımıza Hayrünnisa Şen’in Harika Değerler Seti ile İsmail Tezer’in Arif’in Dünyası Seti ilave edildi.

Ahmet Battal’ın Adalet ve Hürriyet kitabı yayınlandı.

Dergilerimiz yeni ebadlarıyla yayına devam etti.

31 Temmuz toplantımızı, karşı karşıya olduğumuz zorluk ve engellerin çoğunu büyük ölçüde aştığımız, henüz aşılamayanları da aşma yoluna girdiğimiz bir ortamda yapacağız inşaallah.

Temsilcilerimizi bekliyoruz.

Not: Duyurularımızda ifade edildiği gibi, toplantımızda pandemi tedbirlerine riayet hususunda âzamî dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kıtlık geliyor: Kuraklık ve gıda krizi kapıda

    Tedbirler kalktı vak’alar arttı

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e ''aşırı yağış'' uyarısı

    Son 24 saatteki vaka sayısı 15 bine yaklaştı

    39 yapı yıkıldı, 1459’u hasarlı

    Esnafa can suyu gerek

    ‘Artacağı belliydi’

    Akademisyenlerden suç duyurusu

    Ruhani, yaptırımlar için meclisi suçladı

    Afrin'de roketli saldırı: 7 sivil yaralandı

    İlk madalyalar tekvandodan geldi

    İsrail güçleri 8 günde 60 Filistinliyi gözaltına aldı

    İsrail ile Fas arasında ilk tarifeli uçuş yapıldı

    Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Bayramda 3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı

    Fahrettin Koca: Kontrolü ele alalım

    Umre sezonu başladı

    2 askerimiz şehit oldu

    Basın bayramı baskı ve sansürle anıldı

    "Tek adam rejimi demokrasi ile bağdaşmaz"

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Devlet, vatandaşına tuzak kurar mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Ailede miras çatlağı
    Mehmet KARA

    Torbayı da, OHAL’i de pek sevdiler!
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaatin psiko-sosyal kazanımları
    Yeni Asya'dan Size

    31 Temmuz toplantısı
    İlimdar Kaya

    Yeni Asya duruşu
    Risale-i Nur'dan

    İman derslerinin verdiği lezzet ve saadet
    M. Said ZEKİ

    Birbirimizi Sevmedikçe... Hiç
    Sebahattin YAŞAR

    Saygılı iletişim, değer üretir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.