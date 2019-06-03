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3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bayramı karşılarken

Yeni Asya'dan Size
03 Haziran 2019, Pazartesi
Son gününü idrak etmekte olduğumuz bir Ramazan-ı Şerifi daha uğurlamanın hüznünü yaşarken, yarın bir Ramazan Bayramını daha idrak edeceğiz inşaallah.

Şimdiden okurlarımızın ve bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyor, hayırlar ve saadetler getirmesini diliyoruz.

Geçen bayramda aramızda olup da bu bayrama erişemeyenlere de, rahmet-i Rahman’a kavuşmuş bütün sevdiklerimizle birlikte rahmet niyaz ediyoruz.

Ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde zulme maruz, huzur ve barışa hasret Müslüman kardeşlerimizin de gerçek bayramları gönüllerince yaşayabilecekleri günlere bir an önce erişmeleri için dua ediyoruz.

Daha nice Ramazan ve bayramlara, barış ve huzur özleminin karşılığını bulacağı ortamlarda hep birlikte ulaşmak dileğiyle.

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Gazetemizde bayramlaşma

İstanbul’daki okurlarımızla bayramlaşmanın, her zamanki gibi gazetemiz mescidinde kılınacak bayram namazının ardından gerçekleşeceğini ve Yeni Asya’nın, bayram günlerinde çıkmaya devam edeceğini tekrar hatırlatmış olalım.

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Ramazan sayfamız için teşekkür

Her sene olduğu gibi, bu Ramazan’da da doyurucu ve düşündürücü yazıların yer aldığı bir Ramazan sayfasıyla karşınızda olduk. Sayfamıza yazı ve şiirleri ile katkıda bulunan değerli okuyucu ve yazarlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. 

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Zekâtlar için de teşekkür

Ramazan ayı başından itibaren yaptığımız “Zekâtlar manevî cihada” vurgularımıza duyarlılık göstererek gereğini yapan ve zekâtlarını hizmetlere yönlendiren okuyucularımıza da teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

Çok zor şartlarda, kimseden birşey istememeyi, karşılıksız birşey almamayı ve kabul etmemeyi gerektiren istiğna düsturuna hassasiyetle riayet ederek ve prensiplerden taviz vermeden sürdürülen Risale-i Nur hizmetlerinin bütün birimlerine zekâtlarla da omuz vermek, elbette ki bu hizmetlere gönül vermiş ve ömrünü vakfetmiş ihlâs kahramanlarının işi olmalıydı.

Allah zekâtlarınızı kabul etsin.

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