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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bediüzzaman rüzgârı

Yeni Asya'dan Size
28 Mart 2022, Pazartesi
“Nasıl ki bir tane tohum toprak altına girip ölmesiyle bir sümbül hayatını netice verir; bir taneye bedel, yüz tane vazife başına geçer. Öyle de; ben rahmet-i İlahiyeden ümit ederim ki, mevtim (vefatım), hayatımdan fazla hizmete vasıta olur ve dine hizmet eder” diyen Üstad Bediüzzaman’ın 62. vefat yıldönümü de, her yılın 23 Mart’ına tekabül eden günlerde olduğu gibi yeni hizmet hamlelerine vesile oldu.

Sağlığında, telif ettiği eserler, yetiştirdiği talebeler ve Külliyat etrafında teşekkülüne vesile olduğu şahs-ı manevî ile, çok ağır baskı, tazyik, engel ve eziyetlere rağmen ortaya koyduğu muazzam hizmetin ve verdiği müthiş mücadelenin kıymetini beşerî kıstaslarla ölçebilmek  elbette ki mümkün değil.

Her ânı İlahî bir tavzifle istihdam edildiği iman kurtarma odaklı tecdid vazifesine hasredilmiş bereketli ömrünü son nefesine kadar bu hizmette değerlendiren Üstad hem milyonlarca imanın kurtulmasına vesile oldu, hem de Kur’an’dan çağımız Müslümanlarına ve insanlığına sunduğu kurtuluş ve saadet formülü ile iman-adalet-hürriyet ekseninde bir hayat modeli ortaya koydu.

Bu formül ve model, vefatından sonra da gerek Türkiye’de, gerekse dünyanın diğer ülkelerinde, gelen ve gelecek nesillere ışık tutmaya devam ediyor.

Yeni Asya’nın 23 Mart özel sayısı bu vakıayı bir kez daha gözler önüne seren manidar örneklerle doluydu. Türkiye’de ve dünyada çok farklı kesimlerden önemli isimlerin değişik açılardan Üstadı değerlendiren orijinal beyan, değerlendirme ve tahlilleri, onun mesajının etkisini ve ulaştığı adreslerin çeşitliliğini de gösteriyordu.

Risale-i Nur’un yeni telif edilmeye başlandığı yıllarda Barla’da seslendirilen “Bir zaman gelecek, bütün dünya bu eserleri okuyacak” öngörüsünü doğrulayan örnekler elbette ki bunlarla sınırlı değil. Ama bunlar, fıtrî bir şekilde, böylesi örneklerin tamamını yansıtan bir nümune vasfını kazandı.

Özel sayımızın gerek muhtevasına, gerekse teknik düzenlemesine emeği geçen ve katkıda bulunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

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21 Şubat’taki 53. yıl özel sayımız gibi, 23 Mart özel gazetemize de farklı bir duyarlılıkla sahip çıkan, fazla sayıda talep ettikleri gazeteleri bulundukları mahallerde tanıtım için dağıtan ve böylece bütün Türkiye’de güçlü bir Bediüzzaman rüzgârı esmesine vesile olan okuyucu ve temsilcilerimize de teşekkür ve tebriklerimizi sunuyoruz.

***

Dün İstanbul’da yoğun katılımla gerçekleştirilen Bediüzzaman paneli, hem masa çalışmalarında hazırlanan deklarasyonlarla birlikte Risale-i Nur’dan yine önemli mesajlar verilmesine, hem de pandemi sebebiyle hasret kalınan vicahî buluşma ve kucaklaşmaya vesile oldu.

Birçok yerde bilhassa hanımlar tarafından organize edilen online anma programları da Bediüzzaman haftasına ayrı bir renk ve heyecan kattı.

***

AYM’nin Yeni Asya ile ilgili çarpıtma ve iftiraları reddeden kararının tam da bugünlerde açıklanması, birçok yönüyle manidar ve müjdeli bir tevafuk oldu. Rabbimiz hayırlara vesile kılsın inşaallah.

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