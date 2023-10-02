Farklı dillerle Risale-i Nur tanıtım broşürleri

II. Gençlik Şûrâsı sonrası tertip edilen heyetlerden biri olan Sosyal Hizmet Komisyonunun bir projesi olarak geliştirilen çalışma, bu yaz İstanbul’da gerçekleştirildi.

Bu proje fikir olarak gençlik şûrâlarından öncesine dayanmakla birlikte şûrâlar bunun hayata geçmesine vesile oldu.

Bütün komisyonların itina ile çalışarak emek verip muhteva ve tasarımlarını hazırladıkları, Risale-i Nur’u ve Üstadı tanıtan İngilizce, Arapça, Japonca ve Türkçe broşürler ve YUHİB’in katkıları ile hazırlanan İspanyolca, Rusça, İngilizce ve Fransızca kitapçıklar, Yeni Asya Vakfında misafir edilen gençlerimiz tarafından İstanbul’un Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye gibi ziyaret mekânlarına gelen insanlara takdim edildi.

Çalışmalar Eyüp Sultan Kabristanında Zübeyir ve Kutlular Ağabey gibi hizmet erbabıyla diğer ağabeylerin kabirlerini ziyaretle başladı. Ardından Fatih’te bulunan camilerin ‘Islamic Information Desk’ standlarındaki diğer broşürlerin yanına broşürlerimizden birer adet yerleştirildi.

Faal olan kilise ve sinagoglarda broşür ve kitapların bulunduğu kısımlara da kitapçıklarımız konuldu.

İlerleyen günlerde broşürleri turistlere dağıtma aşamasına geçildi.

İlgi duyup merak edenlere broşürlerdeki hakikatler anlatıldı.

Geri dönüşlerin olumlu olması ve bazı kişilerin vakfı ziyarete gelmesi şevke medar oldu.

Projenin önemli hedeflerinden biri insanlara Risale-i Nur’u tanıtmaktı. Ama bunun yanı sıra gençler arasında tanışıp kaynaşmaya vesile olmak, uhuvveti pekiştirmek ve Üstadın İstanbul’da kalıp gezdiği mekânlardaki bu hizmetlerle gençlerin dava şuuru kazanmasını sağlamak da önemli hedefler arasındaydı.

Bundan sonraki dönemde hedef broşürümüzün dil seçeneklerini arttırmak. Almanca tercüme için çalışmalar başladı. Bunun dışında herhangi bir yabancı dil konusunda bilgi ve ilgi sahibi herkesin yardımına ihtiyacımız var.

Ayrıca bu projenin sadece İstanbul’la sınırlı kalmayıp diğer turistik şehir ve bölgelerimizde de uygulanması gerekiyor.

Çünkü Risale-i Nur’a istisnasız herkesin ihtiyacı var.

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FUAR SEZONU AÇILDI

Yeni hizmet dönemiyle birlikte fuar sezonu da açıldı. Dün sona eren Manisa Fuarının ardından sıradaki fuarlar şöyle:

* Samsun 8. Kitap Fuarı- 30 Eylül-8 Ekim 2023 TÜYAP Fuarcılık

* Denizli 6. Kitap Fuarı- 13-22 Ekim 2023 EYLÜL Fuarcılık

* Kayseri 6. Kitap Fuarı- 13- 22 Ekim 2023 SUN Fuarcılık

* Mersin 8. Kitap Fuarı- 14-22 Ekim 2023- CNR Fuarcılık

