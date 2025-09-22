56 yıllık bir çınar: 20.003. kez merhaba!

21 Şubat 1970’te kurulan Yeni Asya, 56 yıllık köklü yolculuğunda 20.000’inci sayısını geride bırakarak 20.003. sayısına ulaştı.

İman hakikatlerinin neşri, İslâm âleminin ittihadı ve insanlığın evrensel değerler etrafında kenetlenmesi için durmaksızın çalışan Yeni Asya, hak, hakikat ve adalet yolunda kararlılıkla yoluna devam ediyor.

Yeni Asya, yayın hayatı boyunca “İslâmiyet bütün siyasetin fevkindedir” anlayışıyla, dinin siyasete veya siyasetin dinsizliğe alet edilmesine karşı durarak, dinî değerlerin korunmasını ve siyasetin bu değerlere hizmetkâr olmasını savundu. İhtilâl dönemlerinin zorlu şartlarında dahi davasından taviz vermedi, her zaman ve zeminde hakikatin sesi olmaya çalıştı. Türk basınında bir okul gibi yüzlerce yazar ve fikir insanının yetişmesine öncülük ederek, entelektüel hayatımıza derin katkılar sundu.

Yeni Asya, yalnızca bir gazete değil, aynı zamanda Risale-i Nur’un hakikatlerini geniş kitlelere ulaştıran bir fikir platformudur. Eğitim, kültür ve düşünce alanındaki faaliyetleriyle, ahlâkî ve manevî değerlerin toplumda kökleşmesine liderlik etmiştir.

Bu uzun soluklu yolculukta kuruluşundan bugüne idarî kadrolardan yazarlarına, çalışanlarından okuyucularına kadar emeği geçen herkesi minnetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

***

Tarihî, Hukukî ve Vicdanî Yönleriyle Filistin Meselesi Paneli

Yeni Asya Medya Grubu, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisi iş birliğiyle, Filistin meselesini tarihî, hukukî ve vicdanî boyutlarıyla ele alacak bir panel düzenliyor. Alanında uzman isimlerin katılacağı bu etkinlik, konunun derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayacak.

- Tarih: 28 Eylül 2025, Pazar

- Saat: 11:30

- Yer: Selçuklu Kongre Merkezi, KONYA

Açılış Konuşmaları:

- İzzet Atik (Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)

- Prof. Dr. Sedat Koçak (Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurul Üyesi)

Konuşmacılar:

- Prof. Dr. Ziya Polat, Prof. Dr. Âdem Ölmez, Prof. Dr. İlyas Üzüm, Dr. Ömer Ergün, Dr. Hasan Basri Bülbül, Dr. Said Talebehi, Dr. Muhammed Örtlek, Müfid Yüksel, Mustafa Özcan.

Panel, masa çalışmalarının ardından kamuya açık olarak gerçekleşecek. Filistin meselesinin tarihî kökleri, uluslararası hukuk bağlamındaki durumu ve insanî boyutları, uzman konuşmacılar tarafından kapsamlı bir şekilde tartışılacak. Bu anlamlı faaliyet, katılımcıları bilgilendirmek, kamuoyunu şuurlandırmak ve duyarlılık oluşturmak için bir zemin olacak. Program aynı zamanda Yeni Asya TV’den de yayınlanacak.

**

Isparta Mevlidi Programı

Isparta Yeni Asya Gazetesi Temsilciliği tarafından, an’anevî olarak tertiplenen Mevlid-i Şerif, Kâinatın Efendisi Peygamberimiz (asm) başta olmak üzere, Sahabe-i Kiram, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, ahirete irtihal eden Risale-i Nur Talebeleri ve sair ehl-i imanın ruhlarına hediye edilecek.

Bu manevî buluşma, bütün ehl-i imanı bir araya getirmeyi hedefliyor. Program kapsamında bir kitap sergisi düzenlenecek ve yazarlar kitaplarını imzalayacak.

- Tarih: 28 Eylül 2025, Pazar

- Saat: Öğle namazını müteakip

- Yer: Eski Otogar Yanı Terminal Camii,

ISPARTA

**

Yeni Asya, hakikat yolunda yayıncılık yapmaya ve toplumun manevî değerlerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Hayırlı, bereketli ve huzurlu bir hafta dileriz!