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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Hizmetlerimizde merkezi güçlendirelim

Yeni Asya'dan Size
31 Mayıs 2021, Pazartesi
Barla’da 1927 senesinden itibaren Üstad Bediüzzaman’ın kalbine Kur’an’dan doğan manaları ilham-ı İlahî ve sünûhat ile tek tek telif etmesiyle başlayan Risale-i Nur hizmetinde, eşzamanlı olarak neşir faaliyetleri de gelişerek devam etti.

O dönemde Kur’an harfleriyle yazılan eserler elle çoğaltılarak yayıldı. Bir zaman sonra teksir makinası devreye girdi. Ardından risaleler yeni harflerle de çoğaltılıp yayılmaya başladı. Ve 1956’dan itibaren Külliyatın yeni harflerle takım olarak basılması da Üstadın sağlığında gerçekleşti.

Bu süreçte, Tarihçe-i Hayat’ta anlatıldığı üzere, Türkiye’nin birçok yerinde Risale ders ve sohbetlerinin yapıldığı Nur dershaneleri açıldı. Hem erkekler, hem hanımlar için.

Bir diğer hizmet alanı da eserlerin İslam âlemi ve Batının önde gelen merkezleri başta olmak üzere dünyaya ulaştırılmasıydı.

Üstadın sağlığında hizmetin merkezi, ikamet ettiği Isparta-Emirdağ havalisiydi. Vefatından kısa bir süre sonra ise, Zübeyir Gündüzalp’in Süleymaniye’deki Kirazlımescit Sokağında bulunan ilk Nur medresesine yerleşmesiyle, ağırlık İstanbul’a kaydı.

Bir taraftan dersleri tanzim, talebe yetiştirme ve medrese hizmetleri, diğer taraftan 1967 Ekim’inde haftalık İttihad gazetesinin çıkmasıyla birlikte başlayan neşriyat faaliyetleri, Gündüzalp’in diğer temayüz etmiş önde gelen talebe ve hizmetkârları da yanına alarak tesis ettiği meşveret mekanizması içinde sistemleştirildi.

Zaten İstanbul’un gerek ülkenin gerçek başkenti olması, gerek âlem-i İslam ve dünya geneli için taşıdığı çok yönlü ve çok boyutlu önem, cihanşümûl Nur hizmetinin merkezinin de burada olması gereğini kaçınılmaz bir şekilde gündeme getiriyordu.

1960’ların başlarından itibaren hizmetlerin seyri buna göre şekillendi. Şahs-ı manevîye ait hizmet müesseseleri İstanbul’da tesis edildi. Genel meşveretler burada yapıldı ve Anadolu ile sıkı bir fikir birliği ve teşrik-i mesai içinde çok önemli hizmetler verildi.

Ancak süreç devam ederken, yıllar içinde gerek hariçten gelen baskı ve taarruzlar, gerekse bünye içine sokulan fitneler, ciddî sıkıntılar ortaya çıkardı. 

Bunların yol açtığı çok yönlü ve çok boyutlu tahribat ise, her defasında hizmete sahip çıkan şahs-ı manevînin dirayet ve kararlılığı ile onarılarak yola devam edildi.

Yine öyle devam ediliyor.

Gelinen noktada, herşeye rağmen yerinde sebat eden hizmet erbabı, kaynakların alabildiğine daraldığı çok zor şartlarda işi götürmeye çalışıyor.

Oysa bu kadroların ufuk ve vizyonunda, hizmetleri her alanda katlayıp daha ileri hedeflere götürme projeleri var.  Ama gerçekleşmeleri için merkezin her bakımdan güçlendirilmesi şart.

Bu bağlamda en önemli ve âcil gündem maddelerinden biri de, bu kadroların genç ekiplerle takviye edilmesi ve bunun için son dönemde başlatılıp da elde olmayan sebeplerle kesintiye uğrayan projelerin yeniden canlandırılması.

Bunlara hep birlikte yeniden omuz verelim inşaallah.

Allah yardımcımız olsun, yolumuzu açık etsin.

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