İlgi ve desteğiniz için teşekkürler

Eylül’de başlayıp yoğun talep üzerine 15 Ekim’e kadar uzatılan Yeni Tanzim Büyük Boy Külliyat Kampanyamız sona erdi.

Ülkemizin içinden geçmekte olduğu siyasî ve malî kriz ortamına rağmen başarılı bir kampanya süreci yaşadık.

“Herkes okusun diye” sloganıyla yürütülen kampanyada yeni Külliyatımız çok uygun şartlarda okuyucularımıza ulaştı. Bir ay gibi kısa bir sürede ulaştığımız rakamlar, bu ilgi ve desteğin göstergesi idi.

İhlâs Risalesi’nde ifade edildiği gibi, bu başarının ardında ekip ruhu ve bunun gereği olarak çarkların birbiriyle uyumlu çalışması yatıyor.

Muhteva hazırlığını titizlikle yapan neşriyat birimimizden idareye, pazarlama ve satıştan sevkiyata, kampanyanın duyurulması için yoğun gayret gösteren yazıişleri ekibine, sosyal medya birimimize; billboard afişleriyle destek veren Düzce, Nevşehir, Kütahya, Şanlıurfa, Trabzon, Konya-Ereğli ve Ermenek okurlarımıza; mağaza, bayi ve temsilciliklerimize kadar bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyor, alkışlıyoruz.

İhlâs ve tesanüd manalarıyla hizmetine devam eden bir şahs-ı manevînin mensupları olarak, bundan sonra da böyle daha nice şevk verici hizmet hamlesine hep birlikte imza atacağız inşaallah.

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Dövizdeki hareketliliğe ve piyasalardaki belirsizliğe rağmen, kampanya sonrasında da Külliyat versiyonlarımıza cazip fiyat avantajlarıyla ulaşabileceğinizi hatırlatalım.

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ASPAŞ BAYİİ ve +1 GAZETE

Basılı gazetede elden dağıtım sistemini yaygınlaştırmanın önemi hepimizin malûmu. Şartlar da bizi buna zorluyor.

Bunun alt yapısını hazırlamamız ve öncelikle her mahalde bir ASPAŞ abone bayii açmamız gerekiyor.

Yine Barla toplantısında alınan karar istikametinde, “+1 gazete” sloganıyla ve imkânı olan her abonenin bir gazete daha almasını öngören kampanyamıza da hız vereceğiz.

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E-GAZETE KAMPANYASI

E-gazete için “12 ay abone olan herkese +1 ay bizden” kampanyası da daha önce belirttiğimiz gibi 1 Kasım’da başlayacak.

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TAKVİM

Bediüzzaman ve Yeni Asya 2021 takvimlerimiz özenle hazırlandı ve şu anda baskı aşamasında. Ay sonunda mağaza ve temsilciliklerimize gönderilmesi planlanıyor.