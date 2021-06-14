Mağaza temsilcilerimizi Barla’ya bekliyoruz

Mutad hale gelen mağaza temsilcileri toplantılarımızın 5.si, daha önce duyurduğumuz gibi, bu hafta sonu Barla Yeni Asya Tesislerinde yapılacak inşaallah.

18-20 Haziran tarihlerinde oturumlar halinde gerçekleşecek toplantıda neşriyat hizmetlerimiz satış pazarlama odaklı olarak görüşülecek.

Satış Pazarlama Birimimizin organizasyonunda gerçekleşecek toplantıya mağaza temsilcilerimiz davet edildi. Müessesemiz idarecileri ile birim sorumluları da toplantıda hazır bulunarak birimleri ile ilgili sunum yapacaklar.

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Geçen yıl Ağustos’ta İzmir, İzmit, Düzce, Kütahya, Bursa, Trabzon, Kırşehir, Şanlıurfa, Kastamonu, Tekirdağ, Tokat, Eskişehir, Uşak, Konya, Ankara, Denizli gibi merkezlerden temsilcilerimizin iştirakiyle gerçekleştirdiğimiz Barla toplantımızda da yayın hizmetlerimizin mevcut durumu ile yeni proje ve hedefler hakkında bilgi ve fikir alışverişi yapmış, verimli müzakerelerde bulunmuştuk.

Bu görüşmeler neticesinde

* Yeni Tanzim Külliyatın (lûgatçesiz) tanıtımının, mümkün olan tüm mecralar kullanılarak en iyi şekilde yapılması,

* Gazetemizin tirajını arttırmak için, abone olan her okuyucunun bir fazla gazete alması teşvik edilerek; “+1 parolası” ile yeni bir kampanya başlatılması,

* Yine gazete için her mahalde abonelik sistemi oluşturularak elden dağıtımın yapılması,

* Bütün mahallerde otomatik kitap listelerinin güncellenerek kitapta da abone sayısının arttırılması,

* Dergilerimizin sosyal medya üzerinden reklam ve tanıtımlarının daha çok yapılması,

* Günlük Bediüzzaman ve Yeni Asya takvimlerinin basılması ve geçen yılki temsilci taahhütlerinin bu yıl da devam etmesi,

* Yeni Tanzim büyük boy ve orta boy Külliyatta (lûgatçeli) yeni bir kampanyanın başlatılması. Bu kampanyada Külliyat alan herkese bir adet “Eski Said Dönemi Eserleri” hediye edilmesi,

* Cezaevlerine kitap, takvim ve dergi gönderilmesi için devam etmekte olan kampanyalara desteğin sürmesi,

* E-gazete için yeni bir kampanyanın başlatılması, e-gazeteye 12 aylık abone olanlara fazladan bir aylık abonelik hediye edilmesi (12+1),

* Can Kardeş Yayınlarında yeni projeler üretilmesi ve mevcut hazır dosyaların âcilen basılması,

* Dijital yayınların bir an önce yayına girmesi ve bu ihtiyacın mümkün olan en kısa zamanda karşılanması,

* Bir sonraki Barla toplantısının şartlar müsait olduğu takdirde 2021 Haziran ayı içinde yapılması karar altına alınmıştı.

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Bu kararlarla ilgili olarak yapılanları ve yapılamayanları, kampanyalarımızı ve neşriyatımızla ilgili diğer hususları bu hafta sonu gözden geçirecek ve enine boyuna müzakere edeceğiz.

Mağaza temsilcilerimizi Cuma günü Barla’ya bekliyoruz.

Programlarını sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü de Barla’da olacak ve Pazartesi sabahı ayrılacak şekilde yapmalarını da tekrar hatırlatıyoruz.