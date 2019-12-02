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2 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Nur postacıları vazife başında

Yeni Asya'dan Size
02 Aralık 2019, Pazartesi 01:14
Geçen yıl Barla’da yapılan neşriyat toplantısında gündeme gelip karara bağlanan hususlardan biri, gazetede Nur Postacısı adlı bir köşenin açılmasıydı.

Fikir ve isim babalığı Şakir Argın’a ait olup ilk örnekleri de onun tarafından kaleme alınan bu köşede, neşriyat çalışmalarında yaşanan ve şahit olunan şevk verici hadiselerin paylaşılması öngörülmüştü.

Bu köşeyi açtık. Şakir Argın, Muharrem Okur, Servet Bilgin, Sabri Önsoyluoğlu gibi temsilci ve yazarlarımız bu manadaki yazılarıyla katkıda bulundular.

Orhan Alagöz’ün yeni gönderdiği aşağıdaki yazısını da o köşenin tekrar ihyasına vesile olması dileğiyle buraya alıyoruz:

***

Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz, düsturuyla yola çıktılar. Küçük adımlarla büyük hedeflere doğru emin, kararlı bir yürüyüşle yollarına devam ediyorlar.

İnsanın kalbindeki niyeti ne olursa, Cenab-ı Hak da onun o niyetine göre amellerini değerlendirmekte ve onun isteğine göre yolunu açmaktadır.

Yeni Asya’nın, ilk kurulduğunda parolasını “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” olarak belirlemesi boşuna değildi.

Yeni Asya, o karar doğrultusunda hedefine koyduğu vatan sathını bir mektep yapma sevdasının yıllarca, istikametli bir duruşla takipçisi oldu.

Yetmişli yıllardan ikibinli yıllara gelindiğinde, ülke geneline bakıldığında her alanda nice güzide insanın yetiştiğini iftiharla görmekteyiz.

Fırtınaların derinden estiği, ortalığın toz duman olup, insanların birbirini görmediği bazı dönemlerde de Yeni Asya istikametinden ayrılmadan hedefine koyduğu düşünceleri uygulamaktan geri durmadı.

Yeni Asya’nın çeşitli nedenlerden dolayı bazan inkıtaa uğrayan abonelik çalışmaları, cefakâr ve fedakâr ağabey ve kardeşlerin hasbî duyguları ve engin tecrübeleriyle yeniden canlandırılarak harekete geçirildi.

İşte bunlardan, İzmir’in farklı semtlerinde faaliyet gösteren Ömer Öcalan, Mehmet Emin Salbaş ve Salih Sütçüoğlu gibi ağabeyler, hedeflerine koydukları on ve on beş günlük abone programını her gün uyguluyorlar.

Gittikleri her yerden, girdikleri her esnaftan olumlu neticeler aldıklarını ve sürekli yapıldığı takdirde çok güzel neticeler alacaklarını ifade ediyorlar.

Bu çalışmalar damlanın göle dönüşmesine vesile olacak güzel örnekler.

Böyle bir uygulamanın ülke geneline yayılmasıyla çok güzel neticeler alınabileceğinin de göstergeleri.

***

Yoğun ilgi gören Şanlıurfa ve Mersin Kitap Fuarları dün sona ererken, hafta sonu açılan Nevşehir Kitap Fuarı Pazar akşamına kadar devam edecek. Bekliyoruz.

***

Bediüzzaman ve Yeni Asya takvimlerimiz çıktı. Bayi ve temsilcilerimizin siparişlerini bekliyoruz.

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