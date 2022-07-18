Tatilde Yeni Asya

Okulların kapanmasıyla birlikte tatil sezonu başlayalı haftalar oldu.

Gerçi tatili köyünde, kasabasında, memleketinde farklı bir “çalışma dönemi” olarak değerlendirenler de var.

Ama ne olursa olsun, yaz aylarının okul sezonundan farklı geçtiği bir vâkıa. Birçok insanın, okul zamanı yaşadığı mekândan ayrılıp memleketine veya tatil beldelerine gittiği de.

Bu durum, özellikle günlük neşriyat açısından, tanıtım noktasında birtakım fırsat ve avantajlar getirse dahi, bu fırsatların çok iyi değerlendirilebildiğini söylemek pek mümkün değil.

Buna karşılık, tam tersine, yaz tatillerinde günlük gazetelerin önemli ölçüde tiraj kaybına uğradıkları, bilinen bir gerçek.

Çünkü okuma alışkanlığı zaten bir hayli zayıflamış olan insanların bu hastalığı, tatillerde daha da şiddetleniyor.

Son dönemde pandemi şartları ve kısıtlamalarına ilaveten, daha da ağırlaşan ekonomik krizin ve hızla devam eden dijitalleşmenin zaten fazlasıyla etkilediği gazete tirajları, yaz aylarında büs bütün düşüyor.

Bu düşüşü önleme veya olabildiğince sınırlı seviyelerde tutma noktasında her zamanki gibi okurlarımızın hassasiyetine güveniyor ve sığınıyoruz.

Tatilde de gazeteyi takibe ve sahiplenmeye lütfen devam edelim.

***

CHP liderinin ziyareti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayram öncesi 28 Şubat mağduru başörtülü öğretmen Sultan Kara’yı evinde ziyareti üzerine, Sultan Hanımın eşinin Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara olduğunu sonradan “keşfederek” yine tezviratta bulunmaya kalkanlar oldu.

Aslında gayet medenî, insanî ve vicdanî bir çerçevede gerçekleşen ve genel anlamda son derece olumlu akisler meydana getiren bu ziyaretten hiç ilgisiz ve gayri insanî polemikler üreterek bir kez daha kendi “düzey”lerini sergileyen provokatörleri kamuoyunun vicdanına havale ve iddialarını kendilerine aynen iade ediyoruz.

Ve Yeni Asya’nın bu iktidar döneminde maruz bırakıldığı resmî ilan ambargosu ve basın kartı gaspı gibi hukuksuz ve keyfî uygulamalar karşısında gösterdiği hassasiyeti bu ziyaretle pekiştirerek “helalleşme” açılımını devam ettiren Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyoruz.

