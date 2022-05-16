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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Temsilcilerimiz toplanıyor

Yeni Asya'dan Size
16 Mayıs 2022, Pazartesi
Gazetemizde hayli zamandır çıkan ilanlarda duyurulduğu gibi, 2022 Bahar Dönemi Umumî Temsilciler Toplantımız, bu hafta sonu, 21-22 Mayıs Cumartesi-Pazar günleri iki gün olarak yapılacak.

Bu vesileyle, Kasım toplantımızdan bu yana gazetemizle ilgili olarak yaşanan gelişmeleri birlikte hatırlayalım:

* 21 Şubat’taki 53. yıl ve 23 Mart’ta Üstadın 62. vefat yıldönümü için hazırladığımız özel sayılar dolgun ve kuvvetli bir muhteva ile hazırlandı, okuyucularımızın ilgi ve takdiriyle karşılandı. Her iki sayı da fazla miktarda talep edilip basılarak Türkiye’nin birçok yerinde dağıtıldı; yoğun teveccühe mazhar oldu.

* Pandemi şartları, kurdaki yükseliş, kâğıt ve baskı maliyetlerindeki anormal artış sebebiyle, sayfa sayımızı 8 Şubat’tan itibaren 8’e düşürmek mecburiyetinde kaldık.

* Sayfa sayımız azalınca, öteden beri zaten şikâyet konusu olan yazı uzunluklarına “âzamî 400 kelime” sınırıyla bir standart getirmeye çalıştık. Yazılarda bu sınırın aşılmamasını yazarlarımızdan tekrar rica ediyoruz.

* Yaşadığımız süreçte birçok yönden maruz kaldığımız hukuksuzluklara karşı hukuk mücadelemiz devam ederken, 2017’den itibaren bazı cezaevlerinde gazetemize uygulanan keyfî yasak için Anayasa Mahkemesinin verdiği “Hukukî dayanağı yok ve ifade özgürlüğüne aykırı” kararı hem mücadelemize kuvvet verdi, hem de bize yapılan iftiraların yüksek mahkeme tarafından reddedilmesi suretiyle haklılığımızı teyid etti ve elimizi güçlendirdi.

* 837. gününe erişen resmî ilan ambargosuna karşı da hukuk mücadelemiz sürerken, konu anamuhalefet liderinin grup konuşmasında, gazetemizin keyfî uygulamalar karşısındaki onurlu duruşu takdirkâr ifadelerle gündeme getirildi ve alkışlandı. 

* Muhalefet milletvekilleri ve basınla ilgili STK’lar da bu konuların takipçisi olmaya devam ediyorlar.

* Siyasetteki gelişmeler, Risale-i Nur’daki ölçülerle ve meşveretlerde tayin ettiğimiz duruşun isabetini tasdik ve teyid ederek şekilleniyor.

* Tek adam rejimine yönelik itirazlarımızın haklılığı, gelinen noktada toplumun büyük ekseriyeti tarafından anlaşılmış ve kabul edilmiş durumda.

* Ülkenin içine sürüklendiği derin çıkmazdan kurtulabilmesi için muhalefete yaptığımız çağrı da mâkes buldu ve bulmaya devam ediyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için DP’nin de dahil olduğu 6 parti liderinin 12-28 Şubat, 27 Mart ve 24 Nisan buluşmalarında ortaya konulan ortak irade, bunun bir tezahürü.

* Seçim tahşidatımız da toplumda kabul gördü ve ülke seçim havasına girdi.

* Sıkıntıların aşılması için demokrasi, hukuk, adalet mücadelesine aynı tavizsiz çizgide ve artan bir kararlılıkla hep birlikte devam edeceğiz inşaallah.

Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz toplantıya bütün temsilcilerimizi bekliyoruz.

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