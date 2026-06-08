İstişare kültürüyle geleceğe hazırlık

Yeni Asya camiası, hizmetlerini ortak akıl, meşveret ve istişare esasları üzerine inşa etmeyi temel bir prensip olarak benimsemiştir. Bu anlayış, yıllardır sürdürülen hizmetlerin istikrarla devam etmesinde en önemli dayanaklardan biri olmuştur.

Bu çerçevede geçtiğimiz hafta sonu yönetim kurulumuz ve bütün müessese birimlerimizin katıldığı bir toplantı yapıldı.

Bu toplantıda, kurumlarımızın mevcut çalışmaları değerlendirildi, gelecek döneme ilişkin hedefler gözden geçirildi ve farklı hizmet alanlarında yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Gazete, dergi, dijital yayıncılık, eğitim faaliyetleri, vakıf hizmetleri, sosyal medya çalışmaları, araştırma merkezleri ve diğer hizmet birimlerinin katkılarıyla ortaya çıkan bu istişare ortamı; farklı tecrübelerin bir araya gelmesine, ortak hedeflerin daha sağlıklı belirlenmesine ve hizmetlerin daha güçlü bir koordinasyonla yürütülmesine vesile olmaktadır. Toplantıda ayrıca dış uzmanlardan farklı konularda bilgi alınarak gelecek döneme ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin önemle üzerinde durduğu meşveret anlayışı, sadece bir yöntemi değil; aynı zamanda birlik ve beraberliği güçlendiren, kardeşlik hukukunu pekiştiren önemli bir hizmet düsturudur. Farklı görüşlerin ifade edilmesi ve ortak bir karara ulaşılması, yapılan çalışmaların daha sağlıklı ve daha kalıcı olmasına katkı sağlamaktadır.

Günümüzün hızla değişen şartları içerisinde kurumların kendilerini yenileyebilmesi, gelişmeleri doğru okuyabilmesi ve geleceğe hazırlıklı olabilmesi ancak istişare mekanizmalarının canlı tutulmasıyla mümkündür.

Bu sebeple gerçekleştirilen değerlendirme toplantıları, sadece mevcut faaliyetlerin gözden geçirildiği programlar olmanın yanında, geleceğe yönelik yol haritalarının da şekillendirildiği önemli çalışma zeminleridir.

Yeni Asya ailesi olarak inanıyoruz ki; ortak aklın bereketi, istişarenin rehberliği ve meşveretin kazandırdığı istikamet, hizmetlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına ve daha verimli sonuçlar ortaya koymasına vesile olacaktır.

Bu vesileyle toplantılara katkı sunan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyor; alınan kararların ve yapılan değerlendirmelerin camiamız, ülkemiz ve insanlık adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.

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Yeni Asya Medya Grubu Mağaza Satış Temsilcileri Barla’da Toplanıyor

Yeni Asya Medya Grubu tarafından her yıl haziran ayında düzenlenen Mağaza Satış Temsilcileri İhtisas Toplantısı, bu yıl 10. kez Barla’da gerçekleştirilecek.

13-14 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantıda, Pazarlama ve Satış Birimi tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen projeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek; önümüzdeki dönemde uygulanması planlanan proje ve faaliyetler ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, mağaza satış temsilcilerimizin sahada edindiği tecrübe ve gözlemlerden istifade edilerek önümüzdeki bir yıllık döneme ilişkin hedefler, satış stratejileri ve çalışma planları müzakere edilecek.

Barla’da gerçekleştirilecek ihtisas toplantısının, mağazalar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine, satış faaliyetlerinin geliştirilmesine ve yeni projelerin şekillendirilmesine önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz.

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Eski Said Dönemi Eserlerinin Yeni Baskısı YayıNlandı

Bediüzzaman’ın hayatının ve fikrî mücadelesinin önemli bir dönemini yansıtan “Eski Said Dönemi Eserleri”, okuyuculardan gördüğü yoğun ilgi üzerine ikinci baskısıyla yeniden neşredildi.

Yeni tanzimiyle büyük boy ve lüks baskı olarak hazırlanan eser; ayet ve hadis mealleri, Arapça metin tercümeleri, telif tarihleri, indeksi ve açıklayıcı notlarıyla araştırmacılar, akademisyenler ve Risale-i Nur okuyucuları için önemli bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor.

Eserin yeni baskısı, Yeni Asya Neşriyat satış noktalarından ve ilgili dağıtım kanallarından temin edilebilmektedir. Okuyucularımızın gösterdiği teveccüh, Risale-i Nur eserlerinin doğru ve nitelikli neşrinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Eseri aşağıdaki link üzerinden ve tüm Yeni Asya Temsilciliklerinden temin edebilirsiniz: https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/eski-said-donemi-eserleri-8041-buyuk-boy-lugatceli

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Her türlü görüş ve teklifleriniz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

WhatsApp: 0545 599 5492

E-posta: [email protected]

Hepinize bereketli, feyizli ve hayırlı bir hafta diliyoruz.