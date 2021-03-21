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21 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

10,5 milyon kişi, riskli konutta oturuyor

21 Mart 2021, Pazar 21:43
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’nın (KENTSEV) Türkiye’deki konut stokuna ilişkin yaptığı araştırmada, ülkenin 6 büyük şehrinde 10,5 milyon kişinin 17 yaş ve üzeri binalarda ikamet ettiği belirlendi.

KENTSEV’in araştırmasına göre 33 milyon insanın yaşadığı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli’de, içerisinde insanların yaşadığı yaklaşık 2,9 milyon konutun 17 yaş ve üzerinde olduğu tesbit edildi. Yaşlı konut statüsünde olan ve risk grubunda bulunan bu konutlarda ise 10,5 milyon insan yaşıyor.

Yaşlı konut stokunun özellikle eski yerleşim yerlerinde yoğun olduğunu kaydeden Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi şeklinde Haldun Ersen, “Kentsel dönüşüm sadece İstanbul’u değil, tüm Türkiye’yi ilgilendiren bir durum” dedi. T24’deki habere göre faya yakınlık durumuna göre riskin arttığını söyleyen Dr. Cem Yenidoğan, “Zemin, bina özellikleri ve mühendislik işlemleri oldukça önem arz ediyor. Tasarım yaparken bizim için güvenlik, ekonomik ve estetik dediğimiz üç kavram önemlidir. Bir bina sizi öldürmeden binayı boşaltmanıza fırsat sunuyorsa bizim için o bina görevini yerine getirmiştir.  Riskli yapı tespit yerine direkt güçlendirmeyi tercih edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: riskli konut
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