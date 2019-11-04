10 milyon fidan sahiplenildi

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım’da saat 11.11’de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

Dünya üzerinde yaşayacak nesillerin sayısını artırmak, yaşamın daha kaliteli ve sağlıklı olmasını sağlamak için herkesin hemen şimdi bir şeyler yapmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, seferberlik öncesinde yürütülen “Geleceğe Nefes” kampanyasına da dikkati çekti. Pakdemirli, bu kampanyayla, yurt içi ve dışındaki vatandaşların fidan sahiplenebileceğini ya da bağışta bulunabileceğini belirterek, “Beklediğimizin üzerinde ilgi gören bir kampanya, seferberlik oldu. Biz 11 milyon fidanın sahiplendirilmesi sürecinin önümüzdeki hafta sonu itibarıyla tamamlanmasını bekliyorduk. Ancak memleketin 81 ilinde 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımız neredeyse tüm fidanları sahiplendi. Şu ana kadar 10 milyonu aşkın fidan sahiplenildi” ifadesini kullandı. AA

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