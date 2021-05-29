13 saatlik su kesintisi

İSKİ, İstanbul’un Anadolu yakasında birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İSKİ’den yapılan açıklamada, “Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir” denildi. Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi: Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye İlçeleri. Sancaktepe ve Üsküdar’da: Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.

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