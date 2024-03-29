15 günde 81 ton et satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayında başlattığı uygun fiyatlı et satışı uygulaması yoğun ilgi görüyor. Başkent Market şubeleri ve Başkent Mobil Market otobüsleri aracılığıyla satışı gerçekleştirilen uygulama ile 15 günde toplam 81 ton 854 kilogram kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirildi.

Ramazan ayında Başkentlilerin temel gıdaya daha uygun fiyatla, sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda ulaşması için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 yerli besi hayvanlardan temin edilen ürünleri, 7 farklı noktadaki Başkent Market şubesinde ve ilçe ilçe gezen Başkent Mobil Market aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıyor. Batıkent Atlantis ile Kızılay Başkent Market şubeleri ve Elmadağ ile Akyurt ilçelerinde uygun fiyatlı et alışverişi yapmaya gelen vatandaşlar uygulama için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Yavaş’a teşekkür ediyor. Ankara - Adnan Solmaz

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