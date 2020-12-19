4 il için buzlanma uyarısı yapıldı

Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don bekleniyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer pus ve sis beklendiği için dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Havanın parçalı az bulutlu olacağı Van Gölü'nde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Van'da 8, Muş'ta 6, Bitlis ve Hakkari'de 5 derece olması bekleniyor.