4 ilde kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Kars, Ardahan ve Bingöl'de kar yağışı etkili oldu.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Erzurum Erzurum'da dün başlayan kar yağışı, gece ve sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezindeki binaların ve araçların üzerini kaplayan kar günün ağarmasıyla eridi. Kar yağışının etkili olduğu Palandöken Kayak Merkezi ve yüksek kesimlerde güzel görüntüler ortaya çıktı. Ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmadığı kentte Karayolları ve belediye ekipleri, özellikle ana arterlerdeki tedbirlerini sürdürüyor. Ardahan Ardahan'da dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı yüzünden bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. İl merkezini tamamen kaplayan karın kalınlığı 12 santimetreye ulaştı. Kars Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece etkisini artırarak şehri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının kent merkezinde 10 santimetreye, Sarıkamış ilçesinde 15 santimetreye, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 20 santimetreye ulaştığı ilde Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Yağışla beyaza bürünen kentteki tarihi yapıların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu. Kent sakinleri, sabah saatlerinde arabalarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Binaların çatılarında buz sakıtlarının oluştuğu Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanmasıyla güzel manzaralar ortaya çıktı. Bingöl İlçede gece saatlerinde etkili olan kar cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için önlem aldı. İlçede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu. Vatandaşlardan Harun Gezer, "Beklediğimiz kar geldi ve buna sevindik. Geçen sene kar az yağdı kuraklık oldu." dedi. AA

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