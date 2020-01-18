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18 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

491 yerleşim biriminine ulaşım sağlanamıyor

18 Ocak 2020, Cumartesi 12:09
Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 491 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Saray, Muradiye, Başkale ve Gevaş ilçelerinde 270 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

Muş'ta soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi. 

Bulanık ilçesinde soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını, üzerilerini battaniye ile kapatarak korumaya çalıştı.

Sabah işe gitmek isteyen sürücüler, donan araçlarını altlarında ateş yakarak çalıştırdı. 

Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Ayrıca Muş-Bitlis kara yolunda kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 80 köy yolunun kapandığını söyledi.

Ekiplerin yolları açmak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti.

- Hakkari

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 37 köy ve 104 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.

Kent merkezi kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken vatandaşlar ise ev ve iş yerlerini önünü temizledi. 

- Buzlanma, don ve sis bekleniyor        

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. 

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 1, Hakkari Bitlis ve Muş'ta eksi 2 derece olması bekleniyor.

Etiketler: yerleşim birimi, ulaşım
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