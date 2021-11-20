5 il için kar yağışı uyarısı

Soğuk hava önümüzdeki hafta yurt genelinde etkisini artıracak. Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağış beklenen bölgede, Tunceli ve Iğdır'da yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 7, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Tunceli'de 2 ve Erzincan'da ise 3 derece kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 12, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da 10, Erzurum ile Kars'ta 8 ve Ardahan'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.