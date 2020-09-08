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9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

65 yaşındaki annemin aylığından geçiniyoruz

08 Eylül 2020, Salı 17:00
Karaman Ermenek’teki Cenne Maden Ocağı’nda çalışan ve 13 aydır maaş alamayan işçilerin başlattığı eylem birinci haftasını geride bıraktı.

80 işçinin başlattığı eyleme Seba Madencilik’te çalışan 60 işçi daha katıldı. Çanakkale Yenice’de de maaşlarını alamayan işçiler iş bırakma eylemine hazırlıyor. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin herkes hakkını alana kadar işçilere destek olacaklarını söyledi. Ermenek’te iş bırakan işçilerden Abdullah Büber, ilk başlarda 6.5 saat çalıştırıldıklarını daha sonra bu sürenin 8 saate çıktığını belirtirken, “Ekmek parası dedik kabul ettik. Bir baktık ki maaşlarımız ödenmemeye başladı. Ocak ayında 80 işçiden 45’i direniş başlattı. Bu işçilerin tazminatları verilerek işten çıkartıldı. Bizler de bir çözüm bulamayınca direniş başlattık.” dedi.

Bir diğer işçi Salim Dingil ise yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı: “Aylardır hiçbir hakkımızı alamıyoruz. Hiçbir sosyal hakkımız yok. Düşünün bir emek veriyorsunuz ama emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Çocuklarımız perişan oldu, aç kaldılar. 65 yaşındaki annemin aylığından geçiniyoruz.”

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